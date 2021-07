Chaotische taferelen op jetset-eiland Mykonos na explosie van besmettingen

Een op de tien test positief. Het quarantainehotel op het eiland zit daardoor vol, waardoor sommige besmette toeristen de nacht doorbrengen op het strand. In quarantaine gaan mag ook elders, maar veel accommodaties weigeren de besmette mensen op te nemen. Een 18-jarige Italiaan, wiens verhaal in de media kwam, vond pas na een dag onderdak.

Sinds dit weekend is muziek in de horeca verboden en geldt vanaf 1 uur ’s nachts een uitgaansverbod. Oorzaak is de razendsnelle verspreiding van het coronavirus, omdat veel mensen dicht op elkaar staan. De maatregelen zijn desastreus voor een eiland als Mykonos, beroemd om zijn nachtelijke uitspattingen. Veel vakantiegangers proberen het eiland te verlaten en het regent annuleringen.

Burgemeester Konstantinos Koukas is verbolgen. “Het enige waar de maatregelen voor zullen zorgen, is dat bezoekers van Mykonos naar andere eilanden zullen gaan”, schreef hij op Facebook. Des te frustrerender is het dat Mykonos vooroploopt met vaccinaties: 90 procent van de lokale bevolking is ingeënt. Maar die valt in het niet bij het veelvoud aan bezoekers.

Strenge maatregelen

De overheid gaat strenger controleren of de feesten zich nu niet verplaatsten naar villa’s, kondigde de regering aan. Boetes kunnen oplopen tot 200.000 euro. Ook de naburige eilanden Paros, Ios en Santorini zijn volgens minister Nikos Hardalias van Burgerbescherming “één stap verwijderd” van strengere maatregelen. Vooral de eerste twee hebben een levendige uitgaansscene.

Ongevaccineerde medewerkers in de toerismebranche op deze eilanden, en in twee regio’s op Kreta, moeten vanaf nu twee keer per week een negatieve testuitslag laten zien. Verder heeft de Griekse kustwacht de verantwoordelijkheid van coronachecks op alle veerboten overgenomen van de rederijen. Dat resulteerde er alleen al afgelopen weekend in dat 2500 passagiers geweigerd werden. Zij konden niet aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of onlangs genezen waren van corona.

Schorsing

Net als elders in Europa loopt het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken weer op, vooral vanwege de besmettelijke deltavariant. De regering besloot daarom al eerder dat gasten in alle horeca verplicht moeten zitten en dat alleen gevaccineerde gasten binnenruimtes van restaurants in mogen (toiletbezoek uitgezonderd). Verder wordt al het medisch personeel verplicht gevaccineerd, op straffe van schorsing.

De beperkingen op Mykonos gelden voorlopig tot maandag.