Chaos in Kaboel enorm: ‘Mensen kunnen nergens heen, er is geen plaats meer over’

In de Afghaanse hoofdstad ontstond grote onrust over de naderende taliban. Die hebben alle andere grote steden al ingenomen en hebben nu ook Kaboel bereikt. In de stad stonden volgens de BBC lange rijen bij banken. Ook gingen veel mensen volgens beelden op sociale media naar buitenlandse ambassades en visumkantoren.

Veel inwoners proberen Kaboel per auto te verlaten. Hierdoor ontstaan volgens de BBC lange files. Sommige mensen hebben hun voertuig op de weg achtergelaten om al lopend het vliegveld te bereiken. De Britse krant The Guardian meldt dat automobilisten aan de verkeerde kant van de weg rijden om het vaststaande verkeer te ontvluchten.

Parlementariër Kochai maakte duidelijk te vrezen voor de toekomst. Ze zei dat vrouwen in gebieden die door de Taliban zijn veroverd al te horen hebben gekregen dat ze niet langer mochten werken of studeren. De politica vertelde vrienden te hebben gesproken die per vliegtuig het land willen verlaten. "Ze zeggen dat de vluchten vol zitten en dat we hier zijn gestrand.”

Ook op de luchthaven van Kabul lijkt de chaos enorm te zijn. “Omdat de luchthaven zeer centraal gelegen is, bestaat het risico dat ze bestormd wordt door de lokale bevolking die massaal probeert op een vliegtuig te geraken. De situatie dreigt volledig te escaleren. Het Amerikaanse leger heeft veel werk om de luchthaven te vrijwaren”, legt VTM-oorlogsjournalist Robin Ramaekers uit.

“De situatie is een drama voor de bevolking die 20 jaar is voorgehouden dat Afghanistan een democratie kon zijn. De gevolgen zullen onmiddellijk voelbaar zijn: vrouwen worden afgescheiden van mannen en mogen niet meer buiten komen. Meisjes zullen maar tot 12 jaar naar school kunnen. Er zullen opnieuw lijfstraffen ingevoerd worden, net als de shariawetgeving. Afghanistan staat op een keerpunt om teruggegooid te worden naar de middeleeuwen", aldus Ramaekers nog.