Chaos door stiptheidsacties in luchthavens van Zaventem en Charleroi: hier is er hinder

Heel wat mensen dreigen hun vlucht te missen volgens de CEO van de luchthaven van Charleroi. “Niet enkel in de luchthaven, maar ook rond de luchthaven worden namelijk acties gevoerd”, aldus Verdonck. Hij roept reizigers op om zo vroeg mogelijk naar de luchthaven af te zakken: “Om te voorkomen dat ze gegijzeld worden door de acties”.

Ook in Brussels Airport zijn er vertragingen. De vakbonden voeren daar ook actie rond de luchthaven: ook op het treinstation van Brussel-Zuid zijn actievoerders aanwezig. Om passagiers de tijd te geven hun vlucht te halen, vertrekken de vliegtuigen later. Dat meldt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport.

Welke hinder is er?

Voor mensen die naar een land binnen de Schengenzone vliegen, raadt Brussels Airport aan om minstens tweeënhalf uur op voorhand aanwezig te zijn, voor bestemmingen buiten de Schengenzone zelfs drie uur op voorhand.

“We doen alles om de hinder en lange wachtrijen voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken, maar passagiers rekenen dus best een half uur tot een uur extra tijd in in vergelijking met normale situaties”, zegt woordvoerder Nathalie Pierard.

Er worden in totaal zo'n 50.000 passagiers verwacht, zowel aankomende als vertrekkende, op de luchthaven in Zaventem verwacht.

Vanwaar deze stiptheidsactie?

De actie wordt georganiseerd na het afspringen van de recente loonsonderhandelingen. “Sinds twintig jaar hebben we geen enkele loonsverhoging gekend. Met wat nu op tafel ligt, kunnen we absoluut niet akkoord gaan.” Ook de plannen om de regeling omtrent het einde van de loopbaan te herzien, vallen niet in goede aarde bij de vakbonden.

“Maar de druppel was de knip in het budget van de federale politie”, zegt Dehaes. “Dit kunnen we absoluut niet meer blijven volhouden. Het is een brug te ver.”

De actie gaat uit van de verschillende politievakbonden: naast ACV doen ook VSOA, ACOD en NSPV mee. Dehaes meldt bovendien dat deze actie niet de laatste zal zijn de komende maanden. “Het wordt een hete herfst.