Chaos bij hulpverlening in Pepinster: Rode Kruis krijgt opnieuw volle laag

“Die noodrantsoenen... Ik zal je eens een zakje tonen. Het is schrijnend", zucht Sofie van de hulporganisatie Belgium Aid, waarop ze een bruine papieren zak opent waarin het Rode Kruis twee witte boterhammen en een potje gestopt heeft van iets wat op pudding lijkt.

“En ik ga nu eens tonen wat er wordt weggegooid”, klinkt het vervolgens. Nu laat ze een hele stapel maaltijden in dozen zien. “Dat is voedsel dat deze morgen uit de koelcel gehaald is en goed was tot gisteren. Op één dag wordt dat niet slecht. De mensen zouden niets liever eten dan dat. Ik vind het jammer dat het Rode Kruis hier alles overneemt. We voelen ons plots buitengesloten en moeten alles laten vallen.”

‘Frustrerend’

Ook vrijwilligers van het Rode Kruis zelf zijn kritisch voor de organisatie. Veertig van hen waren vandaag aan de slag in het getroffen gebied. Ze stonden om acht uur vanmorgen klaar aan de sporthal van de gemeente, maar daar bleek niemand van het Rode Kruis zelf aanwezig om alles te coördineren. “Het zou beter gestructureerd moeten zijn", aldus vrijwilliger Jaak Boon. “We stonden hier en wisten niet goed wat we moesten doen of waar we moesten beginnen. En de verantwoordelijken waren er niet.”

Vrijwilligers Martine Bellon springt hem bij. “De mensen die hier plaatselijk helpen, verdienen alle lof. Maar het Rode Kruis valt nu opeens binnen en neemt alles over. Het brengt eigenlijk het hele systeem van de mensen hier in de war. Dat vind ik frustrerend. En schaamtelijk ook.”

Beeld VTM NIEUWS

Bewoners

Hetzelfde verhaal bij de bewoners van Pepinster, die maar door moeten ploeteren. “Het is ontoelaatbaar”, aldus Loic Hankart, die ook geen goed woord over heeft voor de burgemeester. “We hebben wel hulp gekregen van ónze vrijwilligers, Pierre en Iggy. We willen hén en niet het Rode Kruis of de anderen.”

Het Rode Kruis beloofde VTM NIEUWS vandaag een uitleg, volgens reporter Hannelore Simoens, maar die kwam er niet. “We hebben ze wel even telefonisch gesproken en ze geven wel toe dat het serieus misloopt in hun coördinatie en dat het blíjft mislopen, maar dat het niet evident is op het terrein”, klinkt het.