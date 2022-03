CEO PostNL België in de cel na inval in drie depots

Het was het gerecht duidelijk menens, toen het gisteren binnenviel in drie depots van pakjesbezorger Post NL. Negen werknemers werden meteen gearresteerd voor ondervraging. Een van hen was de CEO van PostNL België, Rudy Van Rillaer. Ook zijn nummer 2 werd gearresteerd. Het gaat om de Operations Manager hier in België. De twee worden ervan beschuldigd leiding te geven aan een criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling.

Gisteren werden de twee, samen met zeven anderen, voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft zes van hen vrijgelaten, van wie sommigen onder voorwaarden. De CEO, de Operations Manager en een derde werknemer moeten voorlopig in de cel blijven. Over hen zal de raadkamer vrijdag beslissen. Die kan de drie vrijlaten of ter beschikking stellen van het gerecht.

Het was gisteren al de tweede keer dat het gerecht een grote inval deed in depots van PostNL. Zo'n vier maanden geleden deed het dat al na een underoverreportage van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Onze reporter toonde toen aan dat er niet alleen zwartwerk gebeurde bij Post NL, maar zelfs ook kinderarbeid. Het gerecht verdenkt er de leiding van PostNL van dat het onderaannemers dwingt tot criminele feiten, en dat model in stand houdt. Ze riskeren gevangenisstraffen van 6 maanden tot 3 jaar.

Het verzegelde gebouw van PostNL in Wommelgem. Beeld Marc De Roeck

Het verzegelde kantoor van PostNL in Wommelgem. Beeld Marc De Roeck