Centraal meldpunt grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs loopt vertraging op, zegt minister Weyts

“De neuzen wijzen nog niet in dezelfde richting.” Dat zei minister Weyts vorige week in het Vlaams Parlement nadat hij vragen kreeg over de oprichting van een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Zijn boodschap: er liggen heel wat plannen klaar, maar de uitwerking ervan zal voor ten vroegste volgend jaar zijn. Voornaamste reden daarvoor lijkt dus de onenigheid tussen de instellingen.

Voor alle duidelijkheid: sommige universiteiten gebruiken nu al een extern meldpunt. Zo kunnen personeelsleden van de UAntwerpen klacht indienen bij preventiedienst Mensura. Niet iedereen is daar echter voor gewonnen. “Ik heb hier (bij een onafhankelijk, extern meldpunt, red.) twijfels bij omdat het een melder verder weg brengt van de universiteit die uiteindelijk toch zelf het heft in handen zal moeten nemen in een traject van remediëring, opvolging of tucht”, schreef KU Leuven-rector Luc Sels in februari nog in een blog.

Nog een stap verder is de creatie van een centraal, onafhankelijk meldpunt. Dat stelde bijvoorbeeld psychiater Peter Adriaenssens recent voor nadat heel wat zaken van grensoverschrijdend gedrag in de media kwamen. Het is duidelijk: daar zijn de universiteiten voorlopig niet voor gewonnen. “Vandaag zijn niet alle universiteiten ervan overtuigd dat best gestreefd wordt naar de creatie van een centraal extern meldpunt”, zegt UGent-rector Rik Van de Walle, die tevens voorzitter is van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).