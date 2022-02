CD&V wil toegang tot internet opnemen in grondwet: ‘Bedrijven, overheden en scholen gaan ervan uit dat je dat hebt’

“Drie crisissen hebben recent bewezen dat de toegang tot internet echt een grondrecht moet zijn: de pandemie, de overstromingen en de energiecrisis”, zegt Kamerlid en voormalig gouverneur Jan Briers (CD&V). “We moeten ervoor zorgen dat kwetsbare mensen te allen tijde het internet kunnen gebruiken, want bedrijven, overheden en scholen gaan er echt van uit dat alle mensen hierover beschikken.”

De christendemocraten dienden een wetsvoorstel in om toegang tot internet in te schrijven in de grondwet. In januari besprak de Commissie ter herziening van de Grondwet dit voorstel en vroeg ze bijkomende adviezen. Die moeten eind deze week klaar zijn. De PS diende een gelijkaardig voorstel in.

Briers: “Hoe meer mensen verplicht worden het internet te gebruiken, hoe groter de kloof zal worden tussen de mensen die er wel en niet over beschikken. Die digitale kloof is ook een mentale kloof: veel mensen durven niet te zeggen dat ze geen internet hebben.”

Tien procent heeft geen internet

Naar schatting 10 procent van de Belgische bevolking heeft geen internet. Bij de mensen met een laag inkomen (minder dan 1.200 euro) loopt dat op tot ruim 30 procent. Bij de mensen met een lage opleiding gebruikt maar één op de vijf geen internet en ruim de helft kan er niet vlot mee overweg, tonen cijfers van Eurostat. “Heel veel eenoudergezinnen kunnen zich gewoon geen internettoegang veroorloven”, merkt Briers nog op.

Internetten is een kostelijke zaak in ons land. In onze Europese buurlanden is op het internet surfen gemiddeld 30 procent goedkoper, berekende Test Aankoop.

CD&V pleit ervoor het recht op internet in de grondwet in te schrijven, zodat beleidsmakers een extra aansporing hebben om de digitale kloof te dichten. Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) bespreekt nu al binnen de regering de herziening van de sociale tarieven. Ze pleit voor een uitbreiding en automatische toekenning. “Mensen moeten dan hun recht op een korting niet meer via een hele papiermolen opeisen”, zegt ze. “Meer mensen moeten ook de sociale korting van 11,5 euro krijgen, zoals werknemers met een klein loon.”

‘Laat deurwaarders afblijven van laptops’

Luc Tuerlinckx, de ombudsman voor de telecomsector, riep vorige lente al op dit sociaal tarief automatisch toe te kennen. Ook CD&V staat daar dus volledig achter. Slechts 215.000 gezinnen genieten nu van een sociaal tarief voor hun internet. Volgens de gegevens van de Kruispuntbank kunnen 655.000 personen er recht op hebben. Veel rechthebbenden weten nu niet eens dat ze het kunnen aanvragen.

Die automatische toekenning geldt al voor de onlangs verlengde kortingen voor elektriciteit en gas. Ter vergelijking: een miljoen gezinnen geniet nu van die kortingen op hun energiefactuur.

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) steunt volmondig het recht op internet. Ook na de lockdowns vragen het OCMW, de mutualiteiten, de banken, de vakbonden, de scholen en energieleveranciers immers nog vaak om online afspraken te regelen of contracten af te sluiten. Het BAPN wil graag nog een stap verder gaan. Ze stellen voor dat deurwaarders laptops, gsm’s en tablets niet langer in beslag mogen nemen en dat het internet niet langer mag worden afgesloten. “Corona heeft echt aangetoond dat een smartphone, laptop, tablet en internettoegang geen luxegoederen zijn, maar een noodzaak,” zegt Caroline Van der Hoeven van het BAPN.