CD&V wil smaakjes voor e-sigaret verbieden: ‘Jongeren zien roken met een fruitsmaak als minder schadelijk’

Meer dan duizend smaken zijn er intussen op de Belgische markt voor e-sigaretten, van mojito over mango tot popcorn. Een wildgroei waar CD&V fors wil in snoeien, zo staat in een wetsvoorstel dat Kamerlid Els Van Hoof heeft ingediend.

De e-sigaret is een relatief nieuw product. Ze werd in de markt gezet als ‘gezonder’ alternatief voor de klassieke sigaret, omdat er onder meer geen kankerverwekkend teer bij vrijkomt. Soms wordt ze ook gepromoot als rookstopmiddel.

Toch is die gezondheidswinst relatief. Omdat het metalen omhulsel mee opwarmt, ademen de rokers soms ook lood, nikkel en tin in. Er is op korte termijn irritatie van de luchtwegen vastgesteld. Het gebruik van CBD-olie wordt gelinkt aan de dood van enkele jongeren in de VS en een in ons land. Wat de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn zijn, is nog niet bekend.

Dubbel doel

Door het aantal smaken te beperken wil Van Hoof een dubbel doel bereiken. Eerst en vooral wil ze jongeren afhouden van de e-sigaret. “Jongeren zien roken met een fruitsmaak als minder schadelijk”, zegt ze. Een op de vier jongeren tussen de 15 en 24 jaar heeft al eens gevapet, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Onder hen had een op de drie voordien nog niet gerookt. Hoewel er nog geen hard bewijs is dat de e-sigaret leidt tot echt roken later, wil CD&V die weg zoveel mogelijk afsluiten.

Tegelijk maakt een beperkter gamma controle op de samenstelling van het product een stuk eenvoudiger. Momenteel is er amper toezicht op welke chemische stoffen toegevoegd worden, ook CBD-olie is nog steeds toegelaten. Ook maakt het onderzoek naar langetermijneffecten van vapen een stuk eenvoudiger. Andere landen, zoals Nederland, Denemarken en Israël gingen al over tot een volledig verbod op speciale smaakjes.

In het wetsvoorstel pleit Van Hoof er ook voor om het onderscheid tussen e-sigaretten met en zonder nicotine te laten vallen. De regels voor de laatste categorie zijn nu een heel stuk soepeler. Ook moet er een duidelijke bijsluiter komen waarin de mogelijke gevaren worden opgesomd. Het voorstel past in het bredere plan van CD&V voor een ‘tabaksvrije generatie’.