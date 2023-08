Cd&v: meer onderzoek naar medische klachten van vrouwen

Vrouw & Maatschappij wil meer aandacht voor de nadelige positie waarin de vrouw zich vandaag bevindt op het vlak van gezondheidszorg. “Het mannenlichaam is in veel medisch en farmaceutisch onderzoek nog altijd de standaard, waardoor een vrouw niet dezelfde kansen heeft op passende gezondheidszorg”, zegt voorzitter Lynn Callewaert.

Volgens haar is er nog te weinig kennis over vrouwspecifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld endometriose of de menopauze. “Vrouwen hebben ook 60 procent meer kans op bijwerkingen van medicijnen, omdat er in de testgroepen vaak vooral mannen zitten.”

De laatste jaren is het besef wel gegroeid dat er specifiekere studies nodig zijn, zegt professor gynaecologie Herman Depypere (UZ Gent). “In studies naar cholesterol- of bloeddrukverlagende medicatie werd vroeger geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Destijds bestonden veel onderzoeken uit pakweg 9.000 mannen en 1.000 vrouwen. Vandaag weten we dat het nut van cholesterolverlagende medicatie bij vrouwen beperkt is. Toch wordt het nog altijd vaak voorgeschreven.”

Vrouw & Maatschappij wil daarom dat het Riziv het voorschrijfgedrag van artsen in zijn statistieken opsplitst naargelang geslacht. Ook nieuw geneeskundig en farmaceutisch onderzoek zou moeten uitgaan van evenveel mannen als vrouwen zodat verschillen sneller aan het licht komen.

“We zien bijvoorbeeld dat vrouwen veel gevoeliger zijn voor dementie en alzheimer”, weet Depypere. “Met hormonen kunnen we wat compenseren.”

In navolging van Nederland pleiten de cd&v-vrouwen voor de oprichting van een meldpunt voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. “De bedoeling is om zo onderzoek op gang te trekken naar deze klachten”, zegt Callewaert. “Want ook op het vlak van gezondheid gaapt nog altijd een genderkloof.”