‘Cd&v is steeds geplooid voor het gelobby van de Boerenbond’: de tragische geschiedenis van het Vlaams stikstofprobleem

Het Vlaams stikstofprobleem komt niet zomaar - pardoes - uit de hemel op ons hoofd gevallen. Er gaat een politieke geschiedenis van dertig jaar aan vooraf. Een geschiedenis die niemand kent. En wie ze wel nog kent, wil er liever niet aan herinnerd worden.

Op valentijn 1996, dan begint het Vlaamse stikstofverhaal. Die dag duidt de rooms-rode regering-Van den Brande IV een reeks beschermde natuurgebieden aan. Als u ze nog niet zelf heeft bezocht, kent u ze zeker uit de reportages van Vlaanderen Vakantieland: de Demervallei, het Hallerbos, de Maasvallei, de Kalmthoutse heide, de Voerstreek - noem maar op.

De erkenning komt er op vraag van Europa. De EU heeft enkele jaren voordien een plan uitgewerkt om 30 procent van haar grondgebied te vrijwaren voor Moeder Natuur. Beschermde natuurgebieden moeten een veilige thuis bieden aan bedreigde planten- en diersoorten. Europa eist ook dat deze gebieden tegen het midden van de eeuw floreren. In het jargon wordt dat: ‘een goede staat van instandhouding bereiken’. Eerder, in de jaren tachtig, zijn op vraag van Europa ook al vogelbeschermingsgebieden zoals het Zwin uitgetekend in Vlaanderen.

Onze politiek begint met slepende voeten aan de oefening, zo blijkt in aanloop naar die bewuste valentijnsdag in 1996. De afbakening van de nieuwe beschermde natuurgebieden op de gewestkaart mondt al snel uit in ellenlang getouwtrek. De ene zal zeggen dat het in een kleine regio als Vlaanderen per definitie moeilijk is om de belangen van de gezinnen, de economie en de natuur te verzoenen - daar is iets van. De andere zal antwoorden dat men in de puzzel die de inrichting van Vlaanderen heet gewoon geen groene stukken wil inpassen.

Kaas met gaten

Wat vaststaat: grond is geld waard in Vlaanderen. Veel geld. “Onze politiek heeft decennialang schamper gedaan over het belang van natuur”, vertelt professor biodiversiteit en milieu Tobias Ceulemans (UAntwerpen). Hij verdiept zich al zijn hele loopbaan in het stikstofdossier. “‘Wat ben je met een bos of een zeldzaam ‘blauwgrasland’ als je aan die grond ook kan verdienen?’ Verkavelingen, nieuwe bedrijven of boeren: dat vond de politiek veel interessanter. Aan de intekening van onze natuurgebieden ging dan ook een koehandel vooraf.”

Een koehandel waarbij allerlei belangen beginnen te spelen. De Antwerpenaren willen de haven verder uitbreiden, de Limburgers willen niet raken aan de fruitstreek, de christendemocraten behartigen de boerenbelangen, de liberalen die van de ondernemers - enzovoort, enzoverder. “Het ging ook vaak om puur lokaal dienstbetoon, de eeuwige ziekte van onze ruimtelijke ordening”, vervolgt Ceulemans. “Een stuk grond omzetten naar bouwgrond, dat doen politici graag. Dan maak je een kiezer blij. Een stuk grond voor natuur bestemmen, dat brengt niet op. Dan weet je: dit wordt gedoe.”

Het gevolg van dit alles is dat de natuurgebieden waar Vlaanderen mee uitpakt in het beste geval kaas met gaten zijn. In het slechtste geval gaten met kaas. Vaak blijven alleen de ‘kerngebieden’ over. Voor verbindingen tussen deze gebieden is er zelden ruimte. Een voorbeeld hiervan is Zandig Vlaanderen West, een natuurgebied dat als confetti uitgestrooid ligt over veertien gemeenten. Het kleinste Vlaamse natuurgebied meet 86 hectare. (In de buurlanden Duitsland en Frankrijk zijn natuurgebieden al gauw 100.000 hectare groot.)

Het stikstofdebat in het Vlaams parlement dinsdag. Beeld Tim Dirven

“Ik herinner me het nog goed: er werden allerlei plannen gemaakt door de Vlaamse overheidsdiensten. Op wetenschappelijke basis. Vaak waren die best oké. Tot ze terugkwamen van de regeringskabinetten”, zegt Luc Vervoort, medewerker van Natuurpunt. Hij maakte de onderhandelingen destijds vanop de eerste rij mee. “Je kon achteraf bijvoorbeeld zo zien waar de Boerenbond druk had gezet om ‘hun’ boerderijen te ontzien. De boerderijen waar ze groeipotentieel in zagen, die moesten ‘uitgeknipt’ worden. Want zo ging het dan: kleine boeren, daar had men geen oog voor.”

Een bekend voorbeeld van zo’n uitgeknipte boerderij is die van de abdij van Averbode. Wie de kaart van het natuurgebied Demervallei erbij neemt, ziet hoe het eeuwenoude melkveebedrijf van de norbertijnen netjes uitgesneden is. Destijds lijkt dat de politiek de beste oplossing. Achteraf zal blijken dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Er worden geen keuzes gemaakt, waardoor landbouw en natuur elkaar in de weg blijven zitten. Vandaag staat de abdijboerderij - na een uitbreiding in 2014 - op de rode lijst voor een gedwongen sluiting.

Groene hoer

Ook Europa is niet onder de indruk van het Vlaamse huiswerk. Rond de eeuwwisseling wordt Vlaanderen meermaals gevraagd om meer plaats vrij te maken voor natuur. In 2001, met de paars-groene regering-Dewael aan de macht, gebeurt dat ook. Het is minister Vera Dua die finaal 62 gebieden intekent. 12 procent van Vlaanderen. “Ik heb mijn best gedaan, ja, ondanks de druk van de Boerenbond”, vertelt ze. “Herinnert u zich de boerenbetoging waar ik voor ‘groene hoer’ werd uitgescholden? Dat ging om mest, maar ook om grond. De Vlaamse landbouwsector ontleent zijn macht aan twee zaken: het economisch belang van de export en grondbezit. Onderschat dat laatste niet.”

Opvallend: Dua slaagt erin om de stikstofuitstoot stevig naar omlaag te halen. Haar recept? “Ik deed wat vandaag ook nodig is. Ik heb de veestapel afgebouwd met 1 miljoen varkens. Tegelijk voerde ik een vergunningenstop in. Die combinatie heb je nodig. Anders ben je oude boeren aan het uitbetalen en jonge boeren aan het vergunnen. Dat gaat niet. Dan krijg je misschien wel minder boeren maar meer schaalvergroting. Helaas, het allereerste wat mijn opvolger Kris Peeters (cd&v) deed, was die vergunningenstop schrappen.”

Hier ligt een groot deel van het antwoord op de vraag waarom stikstof in Vlaanderen een probleem is en elders in Europa niet, vindt Ceulemans. “De beginfout is dat de Vlaamse natuurgebieden niet coherent zijn uitgetekend. Door dat knip- en plakwerk ontsnap je niet aan een constant conflict tussen landbouw en natuur. En in dat conflict zijn opeenvolgende cd&v-ministers geplooid voor het gelobby van de Boerenbond. Ze kozen voor het industriële toekomstmodel. Dat van Vlaanderen als de vleesboer van Europa en ver daarbuiten. Daarom zijn ze maar vergunningen voor schaalvergroting blijven uitdelen. Tel dit bij elkaar op, voeg wat schijnoplossingen toe en je hebt ons stikstofprobleem anno 2023.”

Het gevolg van het landbouwbeleid van opeenvolgende regeringen (Leterme, Peeters I en II, Bourgeois) is tweeërlei. Enerzijds komt er te veel stikstof vrij, vooral via verdamping uit dierenmest (chemisch gezien ammoniak of NH 3 ). Goed 80 procent van de beschermde natuurgebieden zit momenteel onder te hoge stikstofdruk. Sommige krijgen tot vijf keer meer stikstof te verwerken dan hun ‘kritische drempel’. Dit terwijl Europa ons dus verplicht om die natuurgebieden te beschermen en waar nodig te herstellen. Huidig minister Zuhal Demir (N-VA) verwijst graag naar een studie van de Vlaamse onderzoeksinstellingen waarin onze regio in 1999 al wordt uitgeroepen tot de ‘ongekroonde stikstofkoning in Europa’.

Anderzijds grijpt de Vlaamse natuurbeweging naar de wapens. De juridische wapens dan. Eens in Nederland duidelijk wordt dat rechtbanken nieuwe landbouwvergunningen kunnen vernietigen op basis van de EU-natuurregels rond ‘goede staat van instandhouding’ wordt ook bij ons dit pad bewandeld. Met succes. Het bekendste voorbeeld is het vonnis over een nieuwe kippenstal in het Limburgse Kortessem in 2021. Het vernietigt het vergunningenkader dat minister Joke Schauvliege (cd&v) in 2014 heeft uitgetekend rond stikstof.

Europa

Jarenlang heeft de Vlaamse politiek weinig rekening gehouden met het scenario waarin de EU-natuurregels juridisch afdwingbaar zouden zijn. In een recent opiniestuk schrijft Adriaan Schout (Radboud Universiteit) hierover: “Het lijkt alsof er twee Europese Unies zijn: een pragmatische en een starre Unie. De eurozone is een voorbeeld van pragmatisme waar regels voortdurend politiek geïnterpreteerd worden en van juridische handhaving amper sprake is. (...) Het stikstofbeleid is het andere uiterste. Hier wordt naar de letter gehandhaafd.”

Oud-minister Schauvliege zegt: “Het klopt niet dat we alles zomaar op zijn beloop lieten. In 2014 is binnen Peeters II een eerste stikstofakkoord gesloten. Dat kwam er omdat we de vergunningsproblemen in Nederland zagen. Dat wilde we hier voorkomen. Het akkoord werd later bevestigd door Bourgeois I, met N-VA dus. Iedereen lijkt dat vergeten, maar ik heb destijds al zeventien boerderijen moeten sluiten. Dat was geen pretje. Echt niet. Ik herinner me die erfbezoeken nog. Waar ik wel voor paste, was een harde stop voor de landbouw. En dat blijft zo. Ook vandaag moeten we blijven zoeken naar oplossingen. Al maakt onze ruimtelijke ordening het ons niet gemakkelijk.”

Oud-minister van Landbouw en Omgeving Joke Schauvliege (cd&v) Beeld Thomas Sweertvaegher

In die zin heeft de Nederlandse ingenieur Louise Fresco - die maandag een opgemerkte passage maakte in De Afspraak - gelijk als ze zegt dat stikstof een probleem is “van de politiek”. De Vlaamse natuurgebieden zoals ze bij de eeuwwisseling kriskras zijn uitgetekend, liggen nu onherroepelijk vast. En Europa eist dat ze beschermd worden. In een regio zoals de Noorderkempen zorgt dit voor een enorme spanning tussen landbouw en natuur (‘schrale’ heidegronden die weinig stikstof verdragen). Het is geen toeval dat vooral daar sluitingen dreigen.

Ook Bart Dochy - boer, West-Vlaams cd&v-parlementslid en politieke stem van de Boerenbond - erkent dat het stikstofprobleem “wellicht onderschat is” doorheen de jaren. Al wil hij een aantal nuanceringen aanbrengen. “Eén: de afbakening van onze natuurgebieden, dat is destijds onder zware druk van de natuurbeweging gebeurd. En finaal door Dua beslist. Laat ons dat niet vergeten. Twee: onze boeren hebben al zware stikstofinspanningen geleverd, zeker in de jaren negentig. Het laaghangend fruit is weg. Neem een nieuwe luchtwasser voor een stal. Dat is een grote investering die schaalvergroting vraagt om rendabel te zijn. Schaalvergroting is niet gelijk aan plat winstbejag.”

Drie: de Boerenbond als bron van alle kwaad, dat stoort Dochy. “Het is een belangengroep die inziet dat intensieve landbouw nodig is als onze boeren willen overleven in de geglobaliseerde wereld. Met de korte keten alleen voed je een stad als Antwerpen niet. Sorry.”

Vervoort van Natuurpunt: “Het stikstofprobleem is dertig jaar oud en al die jaren is grotendeels genegeerd. Dat is de waarheid.”

Professor Ceulemans: “Europa heeft ons lang geleden een natuurrekening gepresenteerd. We hebben die laten liggen, hebben de aanmaningen genegeerd en hebben niet gedacht aan de rente. Vandaag moeten we dit probleem oplossen. En wie is de dupe? Individuele boeren die zich eigenlijk altijd braaf aan de overheidsregels hebben gehouden. Natuurlijk voelt dat voor hen bijzonder bitter en onrechtvaardig.”