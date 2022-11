Cd&v geeft Eva De Bleeker (Open Vld) gelijk: ‘Btw-verlaging zal niet budgetneutraal zijn’

“Uiteraard is de accijnshervorming (die de btw-verlaging op energie moet compenseren, ADB) voor de begroting van 2023 niet budgetneutraal. Dat kan gewoon niet.”

Cd&v-fractieleider Servais Verherstraeten wond er vanmiddag geen doekjes om in de commissie Begroting en Financiën. Daar kwam de Europese Commissie haar kritische advies over de Belgische begroting toelichten, in aanwezigheid van de nieuwe staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld).

Verherstraeten bevestigt hiermee wat de oppositie al langer beweert: dat het tekort van ons land nog verder zal oplopen als de huidige btw-verlaging op elektriciteit en gas, van 21 naar 6 procent, vanaf april volgend jaar permanent wordt gemaakt. Daarover is er een akkoord binnen de regering.

Vorige week beweerde premier Alexander De Croo (Open Vld) dat de extra uitgaven volledig gecompenseerd zouden worden door de inkomsten uit de accijnshervorming die eraan gekoppeld wordt.

Met de billen bloot

Die discussie ligt erg gevoelig, want dinsdag kreeg de federale regering al een forse uitbrander van de Europese Commissie. Met een tekort van 5,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is België de slechtste leerling van de Europese klas, samen met Slovakije. Als de permanente verlaging van de btw op energie nog een extra gat in de begroting slaat, staan premier De Croo en zijn ministers pas echt met de billen bloot.

Bovendien moest staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) vorige week ontslag nemen van haar partij toen uitkwam dat ze de kostprijs van de permanente btw-verlaging al had opgenomen in haar begrotingscijfers. “Een materiële fout”, zei de premier.

Maar nu krijgt De Bleeker dus deels gelijk van cd&v. Ook de groenen en de socialisten benadrukken dat het niet de bedoeling is om de btw-verlaging op energie volledig te compenseren.

Zelf wil de Europese Commissie zich nog niet uitspreken over de kostprijs van de hervorming, aangezien ze van ons land nog niet voldoende details kreeg. Maar volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones is het nu wel duidelijk waar dit naartoe gaat: “Als de permanente btw-verlaging er komt, dan betekent dat een extra tekort.”

Soap

Voor premier De Croo is dit een lastige kwestie. Dinsdag liet hij al uitschijnen dat de hele operatie misschien toch niet zo budgetneutraal zou zijn als hij vorige week had beweerd. “Als de energieprijzen zeer hoog blijven, gaan we de tarieven niet nog eens bijkomend verhogen met belastingen”, zei hij toen aan de VRT.

De soap van de voorbije dagen vormde wellicht de inspiratie voor Verherstraeten toen hij in het parlement benadrukte dat het succes van de nieuwe staatssecretaris Bertrand zou afhangen van de steun binnen de meerderheid. “Dat u net als uw voorgangster pleit voor fiscale en sociaal-economische hervormingen, klinkt alvast als muziek in de oren. Die hervormingen zullen nodig zijn.”