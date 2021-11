CD&V’er en migratieadvocaat Sylvie Micholt: ‘Hoe kan mijn partij de mensen laten creperen?’

Al enkele weken slapen asielzoekers op straat, door een tekort aan opvangplaatsen. “Het vriest verdomme”, zegt Sylvie Micholt (44). “Zijn ze niet goed bij hun hoofd? Ik versta niet dat Sammy Mahdi ’s nachts nog een oog dicht doet. Hij heeft voor alles een uitleg, maar het zijn praatjes. Je hebt de macht om dit op te lossen.”

Micholt is advocate, gespecialiseerd in migratierecht. Ook tijdens de vorige regering liet ze regelmatig van zich horen, bijvoorbeeld tegen de opsluiting van kinderen in terugkeercentra. Maar ze staat perplex van wat ze ziet tijdens deze Vivaldi-legislatuur.

Sylvie Micholt: 'Het is een bewuste strategie om dit probleem niet op te lossen.' Beeld Wouter Van Vooren

“De geschiedenis herhaalt zich, zeggen ze, maar het is zelfs geen geschiedenis, het is amper vijf jaar geleden dat asielzoekers op straat sliepen”, zegt Micholt. “In tegenstelling tot nu kwamen ze toen met duizenden aan in ons land en werd de capaciteit uiteindelijk opgeschaald. Sorry, maar ik kan het niet meer aanzien hoe politici elke vijf jaar hetzelfde spel opvoeren.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt dat hij de afgelopen maand meer dan duizend opvangplaatsen heeft gecreëerd en trad vandaag in gesprek met de burgemeester van Bassenge. In de deelgemeente Glons staat een lege kazerne die Mahdi in gebruik wil nemen, maar de burgemeester weigert dat zolang er geen positief attest van de brandweer is.

Hotel

Binnen defensie, dat al 2.700 plaatsen vrijhoudt voor asielzoekers, is er weerstand om nog meer kazernes open te stellen. De groenen in de regering vragen om asielzoekers onder te brengen in hotels, maar dat weigert Mahdi omwille van een mogelijk aanzuigeffect op asielzoekers in de ons omringende landen.

“Die hotels bleken in het verleden ook niet goed voor de asielzoekers”, zegt Micholt. “Ze kregen daar geen begeleiding, konden hun papieren niet in orde brengen, niet naar de Nederlandse les of de inburgering. Ze zaten daar gewoon te wachten op hun hotelkamer. Maar een aanzuigeffect? Een smokkelaar kan altijd wel iets bedenken om mensen te lokken.”

Micholt begrijpt niet waarom er na de vluchtelingencrisis van 2015 niet is nagedacht over een systeem dat snel kan uitbreiden in nood en krimpen in dalperiodes. Of waarom niet meer een beroep doen op Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s), in huizen en appartementen van OCMW’s? Dit voorjaar deed Mahdi nochtans een oproep voor meer LOI’s, maar onder meer N-VA is tegen. Micholt komt tot een cynische conclusie.

“Het is een bewuste strategie om dit probleem niet op te lossen. Blijkbaar spelen politici dit liever uit in de pers. Zo zorgen ze dat ze in het nieuws komen en kunnen ze tonen hoe hard ze zijn tegenover die mensen. Ze zijn zo bang voor rechts. Nu kunnen ze tonen dat een eventueel aanzuigeffect zeker niet hun fout is. Volgens mij spelen ze zo net in de kaart van uiterst rechts, door het thema op de agenda te houden.”

Jonge mannen kamperen voor de deur van het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje. Beeld Tim Dirven

De asielzoekers zijn nu aangewezen op de daklozenopvang en de straat. Het personeel van Fedasil, dat instaat voor het aanmeldcentrum in het Brusselse Klein Kasteeltje, is het beu. De afgelopen maand legden ze al drie keer het werk neer. Van de 200 tot 300 migranten voor de deur kunnen ze enkel de meest kwetsbare profielen, vrouwen en kinderen helpen. De overgrote meerderheid moet buiten blijven.

“Wij moeten die mensen selecteren en zijn het moe”, zegt een medewerker op voorwaarde van anonimiteit. “Er is dringend nacht- en noodopvang nodig voor alle mensen die op straat slapen. Er komt maar geen politieke oplossing en de situatie verergert. Vroeger gingen we buiten en gaven informatie met tolken. Maar de situatie is nu zo uit de hand gelopen, dat dit niet meer gaat.”

Identiteitscrisis

De humanitaire hub, die zich normaal gesproken ontfermt over transitmigranten die geen asiel willen aanvragen, bracht de migranten voor de deur dekens en tentzeilen. Daarmee sloegen de asielzoekers hun kamp op voor de deur van het aanmeldcentrum van Fedasil in het Klein Kasteeltje. Tot de lokale Brusselse politie dat weer kwam afbreken.

“Natuurlijk mag je die kampen niet laten aangroeien, zoals destijds in Calais”, zegt Sylvie Micholt. “Dat zijn mensonterende omstandigheden. Maar ze ontstaan toch enkel omdat politici ervoor zorgen dat mensen plastic huisjes moeten bouwen? Ik word daar diep ongelukkig van. Hoe kan mijn partij de mensen zo laten creperen?”

Naast advocate is Micholt ook voorzitter van de lokale CD&V-afdeling van Brugge. Vraagt haar partij haar dan geen advies? Met voorzitter Joachim Coens zou ze wel al overleg hebben gepleegd, maar de staatssecretaris heeft zijn kabinet. “Dat is zijn keuze, ik ben ook weer een illusie armer. Ze moeten het maar weten als ze zo hun mensen willen verliezen.”

Is CD&V naar rechts opgeschoven, of past Micholt niet langer bij haar partij? Haar eigen achterban is alvast linkser en vrouwelijker dan de gemiddelde CD&V’er.

“Anderen zeggen me dat ze wel wisten dat het zo ging uitdraaien met Mahdi op die post. Jij met je idealisme ook, zeggen ze me dan. Ik had meer verwacht van hem. Toen onze partij die portefeuille kreeg, dacht ik dat het een keer anders zou lopen. Waar is de C van CD&V? Onze partij heeft een identiteitscrisis die niet opgelost raakt. De naastenliefde bij CD&V is volledig weg. Schrijf dat maar op. Ze mogen het weten.”