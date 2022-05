Cd&v: ‘Baby te vroeg geboren? Niet langer uw moederschapsrust kwijt’

Werkneemsters moeten zeven dagen voor de uitgerekende bevallingsdatum verplicht moederschapsverlof opnemen. Wie vroeger dan gepland bevalt, verliest dat verlof deels of volledig, want in tegenstelling tot bij zelfstandigen is het niet toegestaan die dagen na de bevalling nog op te nemen. Cd&v-Kamerlid Nahima Lanjri wil daar verandering in brengen.

“De moederschapsrust is essentieel voor moeder en kind”, zegt Lanjri. “Moeders kunnen er niet aan doen dat hun kindje vroeger dan voorzien geboren wordt. Het is niet logisch dat je dan afhankelijk van je statuut verlof verliest.”

Lanjri wil ook andere wijzigingen doorvoeren. Wie in loondienst werkt, heeft vandaag recht op 15 weken moederschapsrust. Voor zelfstandigen is dat 12 weken. “Die discriminatie moet weggewerkt worden”, vindt Lanjri. “Alle mama’s moeten recht hebben op 15 weken moederschapsrust, ook als het kindje te vroeg wordt geboren.” In een tweede wetsvoorstel pleit ze er daarom voor om de termijn voor zelfstandigen op te trekken.

Moederschapsverlof bestaat voor werkneemsters naast de verplichte prenatale week uit negen verplichte weken postnatale rust. Vrouwen kunnen dat aanvullen met vijf extra weken, die ze zowel voor als na de bevalling kunnen opnemen. Vandaag kunnen moeders daarvan twee weken deeltijds opnemen. Lanjri wil het mogelijk maken om de volledige vijf weken optionele moederschapsrust deeltijds op te nemen, zowel voor als na de bevalling.

“Dit zorgt ervoor dat werkneemsters na de verplichte rust bijvoorbeeld 25 weken in een viervijfderegime kunnen werken of 10 weken halftijds, om de draad geleidelijk weer op te pikken en hun kind niet voltijds naar de opvang te hoeven sturen”, zegt Lanjri. “We voorzien ook bewust dat deeltijdse opname al voor de bevalling kan, zodat moeders het enkele weken voor de bevalling rustiger aan kunnen doen.”

Onderaan Europees peloton

Het wetsvoorstel van Lanjri wordt momenteel besproken in de Commissie Sociale Zaken. Groen en Ecolo dienden het voorstel mee in. Voor coalitiepartner Vooruit mag de hervorming nog verder gaan. “Wij staan achter deze voorstellen”, zegt parlementslid Anja Vanrobaeys. “Maar met onze 15 weken moederschapsrust bengelen we nu aan de staart van het Europese peloton. Dat mag best wat worden uitgebreid.”

Open Vld wacht de verdere gesprekken in de commissie af. “In het regeerakkoord is afgesproken dat er een globale hervorming van de verlofsystemen komt”, klinkt het. “Voor ons moet die er ook komen. Dan kunnen we alles bundelen in een evenwichtige oplossing. Dat zal efficiënter zijn dan telkens ad hoc aanpassingen te doen.”