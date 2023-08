‘Catch fétiche’: een combinatie van WWE, magie en Hulk Hogan

‘Voodooworstelen’, dat is de vrije vertaling die Engelstaligen geven aan catch fétiche. Het is een in de Democratische Republiek Congo populaire sport die het midden houdt tussen het Amerikaanse WWE-worstelen en traditionele magie. Die combinatie van geweld, toneel en geloof is behoorlijk vreemd voor buitenstaanders, maar weet honderden en honderden Congolezen te begeesteren. Zeker in de hoofdstad Kinshasa heeft elke wijk zijn eigen worstelaar die aanbeden wordt. De eerste grote catch fétiche-ster was Edingwe Moto, algemeen erkend als grondlegger van de sport. De vonk die hem ertoe aanzette om te beginnen worstelen? De bekende Amerikaanse worstelaar Hulk Hogan zien op de televisie in de jaren 80.

Beeld AFP

Beeld AFP