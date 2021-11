Catalaanse separatisten verliezen juridische slag

Puigdemont werd op 23 september op het eiland Sardinië opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Amper 24 uur later werd hij weer vrijgelaten.

Het Spaanse hooggerechtshof wil Puigdemont berechten voor het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017 en de daaropvolgende mislukte afscheiding van Catalonië van Spanje. Madrid beschuldigt hem van opruiing en de verduistering van overheidsgelden.

Het Europees Parlement had de immuniteit van Puigdemont in maart op vraag van Spanje opgeheven. Maar hij diende op 1 oktober een verzoek in om zijn onschendbaarheid terug te krijgen. Dat verzoek heeft vicevoorzitter Papasavvas nu voorlopig afgewezen.

Na de mislukte afscheiding vluchtte Puigdemont via Frankrijk naar België. Ook Comín ging eind 2017 in ballingschap in België. Ponsatí woont in Schotland, waar de rechterlijke macht de uitleveringsprocedure tegen haar heeft laten vallen.