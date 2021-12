Cassatieberoep Bo Coolsaet verworpen: uroloog moet allicht de gevangenis in

Waar ging de zaak weer over?

Het slachtoffer was nog een vijftienjarige puber toen Coolsaet haar in 2006 behandelde voor blaasontstekingen en bekkenbodempijn. Coolsaet bracht daarbij verscheidene keren een trillend apparaatje bij de vrouw in, dat moest dienen om de opname van een zalf te verbeteren. Coolsaet betastte ook haar borsten en billen, en kuste haar in de hals. Het toestel bezorgde het meisje een orgasme. Volgens Coolsaet ging het echter niet om een orgasme, maar om samentrekkingen van de bekkenbodemspieren die door sommige vrouwen verward kunnen worden met een orgasme.

De rechter oordeelde dat Coolsaet zich bewust was van de gevoelens die het apparaat opwekte. “Dat bewijst het seksueel karakter van de penetratie.” De uroloog had de ouders en het meisje moeten informeren over het effect van de behandeling, stelde de rechter. Zowel de verkrachting als de aanranding van de eerbaarheid waren voor de rechtbank afdoende bewezen.

Eind vorig jaar stapte Coolsaet naar het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in België dat oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Er werden geen procedurefouten gevonden waardoor het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep bevestigd wordt. “Mijn cliënte is erg opgelucht dat vandaag haar juridische gevecht eindelijk voorbij is”, zegt haar advocate Christine Mussche in een reactie.