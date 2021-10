Cartoonist die profeet Mohammed als hond afbeeldde is omgekomen, politie gaat uit van ongeval

Het ongeval vond plaats op een drukke tweevaksbaan in Markaryd. Om een nog onduidelijke reden kwam de auto van Vilks aan de verkeerde kant van de weg terecht, waar hij met een vrachtwagen botste. Beide voertuigen vlogen door de hevige klap in brand.

In de wagen lieten alle drie inzittenden het leven. De truckchauffeur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Van zodra zijn toestand het toelaat, zal hij ondervraagd worden.

De politie sluit de hypothese van een kwaadwillige daad vooralsnog uit, meldt het in een verklaring. “Dit wordt onderzocht zoals elk ander verkeersongeval,” aldus een woordvoerder van de plaatselijke politie. Op de vraag of er aanwijzingen zijn die wezen op iets anders dan een ongeval, antwoordde hij ontkennend. “Het onderzoek zou in een andere richting zijn gegaan moest dat het geval zijn geweest”, klonk het. Eerder liet de politie weten dat “criminele motieven nog niet helemaal uitgesloten konden worden, aangezien het onderzoek nog in een heel vroeg stadium zit.”

Het ongeluk had zware gevolgen. Drie mensen kwamen om het leven. Beeld EPA

Vilks raakte vooral bekend door de cartoon waarbij hij profeet Mohammed als een hond afbeeldde - die volgde op de Deense cartoons van de profeet die in 2005 werden gepubliceerd door de inmiddels overleden Kurt Westergaard. Hierdoor werd hij een doelwit voor radicale moslims. Toenmalig IS-leider Abu Omar al-Baghdadi plaatste zelfs een prijs van 100.000 dollar op zijn hoofd.

De dreiging werd ook verschillende keren concreet. In 2010 werden in Ierland zeven mensen opgepakt omdat ze een aanslag tegen hem aan het plannen waren. Twee maanden later kreeg hij een kopstoot tijdens een toespraak over vrijheid van meningsuiting.

In 2015 glipte Vilks pas echt door het oog van de naald tijdens een schietpartij in een cultureel centrum in Kopenhagen. De dader had het naar verluidt specifiek op hem gemunt, maar het was filmregisseur Finn Nørgaard die toen het leven liet. Een maand later ontving de cartoonist onder grote mediabelangstelling een prijs voor zijn moed.

Vilks stond dan ook onder constante politiebewaking. Bij het ongeval reed er nog een wagen met agenten achter hem aan.