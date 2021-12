‘Carry on Christmas’: Boris Johnson verzet zich tegen strengere coronamaatregelen

Vertwijfeld vragen pubhouders zich af of in Engeland een herhaling dreigt van vorig jaar, toen Kerst op het laatste moment werd afgelast. Ze hadden nog zo gehoopt in 2021 de verliezen van toen goed te kunnen maken. Het lijkt erop dat de premier het ene wil en de regering het andere. Of niet?

‘Een nachtmerrie, een absolute nachtmerrie.’ De Londense horecabaas Alex Proud probeert zich in te houden als het aangescherpte coronabeleid van Boris Johnson ter sprake komt. ‘Sinds begin deze week is 10 procent van de kerstboekingen geannuleerd. In totaal is 40 procent van de boekingen later dan in een gewoon jaar. Iedereen denkt dat de premier liegt en er nog meer beperkingen zullen komen.’

De 53-jarige Proud, die restaurants, schouwburgen en een nachtclub heeft, is niet de enige horecaondernemer die de donkere dagen voor Kerst vreest. Collega’s hebben melding gemaakt van vertwijfeling onder klanten die bang zijn voor een herhaling van vorig jaar, toen Kerst op het laatste moment werd afgelast. Ze hadden de hoop dat ze de geleden lockdownschade dit jaar konden goedmaken’, zeker nu de normaliteit leek te zijn hersteld.

Zonder beperking

Beducht voor de jongste coronavariant had de Britse regering in het weekeinde extra maatregelen ingevoerd, zoals de verplichting om in winkels en het openbaar vervoer een mondmasker te dragen. Om de horeca te beschermen had Johnson bepaald dat er in cafe’s en restaurants geen draagplicht zou komen, althans niet in Engeland. Alleen bij het afhalen van maaltijden werd het bedekken van mond en neus verlangd.

De vreugde was van korte duur. Op de BBC-radio verklaarde regeringsadviseur Jenny Harries aan het begin van de week dat mensen sociale contacten waar mogelijk zouden moeten mijden. Het duurde niet lang of ze kreeg een standje van Downing Street 10. ‘Carry on Christmas’, luidde de reactie van Johnson. Zijn eigen kerstreceptie in de ambtswoning zou gewoon doorgaan, zonder enige beperking.

Vervolgens was het aan leden van het kabinet om twijfel te veroorzaken. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid beweerde dat een ieder die een kerstborrel bezoekt vooraf een sneltest zou moeten doen, en een mondmasker moest overwegen. Zijn collega van Werkgelegenheid en Pensioenen, Therese Coffey, begon te knagen aan een belangrijke kerstborreltraditie: geen kussen onder de kerstkrans.

De Britse premier Boris Johnson kreeg donderdag zijn boosterprik. Beeld Photo News

Staatssecretaris van Wetenschap, Onderzoek en Innovatie George Freeman ging nog verder en kwam met de mededeling dat feestelijke samenscholingen van meer dan vijf personen onverstandig zijn. Als goed voorbeeld had zijn departement besloten tot een kerstreceptie via Zoom. Daarna verklaarde staatssecretaris van Volksgezondheid Gillian Keegan dat alle recepties en feesten gewoon moeten doorgaan.

Intussen was Johnson in de problemen geraakt wegens zijn kerstreceptie van vorig jaar. De linkse tabloid The Daily Mirror had onthuld dat Downing Street 10 indertijd het toneel was van een wild, drankovergoten feest met 40 tot 50 aanwezigen. Dat zou tegen de toen geldende coronaregels zijn geweest, maar in het parlement verzekerde Johnson woensdag desgevraagd dat alle richtlijnen in acht waren genomen.

De premier is vastbesloten dit jaar niet de rol van Charles Dickens’ feestbederver Scrooge te spelen.