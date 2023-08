Carry Goossens, Rudy Giuliani, Isabelle Verlodt & Meghan Markle

Naar ziekenhuis wegens vreemde beweging

Carry Goossens, acteur

Het was bedoeld als verrassingsact: Carry Goossens die zijn opwachting maakte bij de opnames van James the Musical in de aflevering over F.C. De Kampioenen. Goossens (70) zou al dansend opkomen, maar dat verliep iets minder soepel dan gepland. De acteur maakte een verkeerde beweging, werd draaierig, viel flauw en verloor zijn spraak. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een spierscheur te gaan. Tien dagen rust, luidde het verdict. Goossens keerde eerst nog even terug naar de set om zijn act alsnog op te voeren.

Naar huizenmarkt wegens acute geldnood

Rudy Giuliani, Republikein

Als u nog 6,5 miljoen dollar heeft liggen, kunt u het huis van Rudy Giuliani kopen. Het staat op een zeer gewilde locatie aan de Upper East Side in New York, vlak bij Central Park. De voormalige burgemeester van de stad zit krap bij kas en verkoopt wat vastgoed. Hij wordt beschuldigd van het vervalsen van de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020, en deze rechtszaken kosten veel geld. Giuliani is de voormalig advocaat van oud-president Donald Trump. Hij kocht het penthouse in 2002 nadat zijn ambtstermijn afliep.

Naar Waregem Koerse met winnende hoed

Isabelle Verlodt, toeschouwer

Isabelle Verlodt heeft de mooiste hoed van Vlaanderen. Nu ja, toch van Waregem Koerse. Zij won dit jaar de Hat Trophy, die 22 jaar geleden in het leven is geroepen om meer vrouwen naar de hippodroom te lokken. De vrouw uit Steenkerke droeg een schitterende bloemenpracht op haar hoofd. Op het evenement is je hoed geld waard: de vrouw won een ketting van 5.000 euro en mag 1.000 euro weggeven aan een goed doel. Haar winnende hoofddeksel had ze samen ontworpen met een bloemist uit Waregem, en zal ze zeker bewaren, zegt ze.

Naar prins Harry met aangepaste woordenschat

Meghan Markle, ex-actrice

De Britse koninklijke familie had dan toch een vinger in de pap bij de populaire Netflix-serie Suits. Actrice Meghan Markle werkte in 2017 mee aan (haar laatste) seizoen 7 terwijl ze aan het daten was met prins Harry. De bedenker van de serie Aaron Korsh heeft nu onthuld dat Markle geen ‘poppycock’ mocht zeggen van de royals. Dit betekent ‘onzin’, en werd vervangen door ‘bullshit’. Het instituut was waarschijnlijk bang dat mensen het woord ‘cock’ niet erg passend zouden vinden voor de vriendin van de prins. Inmiddels kan Meghan Markle zeggen wat ze wil.