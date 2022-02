Caroline Pauwels stopt als VUB-rector: ziekte dwingt haar om functie neer te leggen

“Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren.” Dat zegt Caroline Pauwels in het persbericht. Pauwels lijdt al jaren aan maag- en slokdarmkanker.

De rector benadrukt in het persbericht hoe graag ze haar job deed. “Het was voor mij een eer om rector te zijn van de Vrije Universiteit Brussel en het aan de VUB verbonden Universitair Ziekenhuis Brussel”, schrijft ze. “Beide instellingen zijn humanistisch geïnspireerd en werken heel nauw samen. Ze vormen onbetwistbaar en crescendo een grote meerwaarde voor Brussel en omstreken.”

Aangezien Caroline zich nu volledig zal richten op haar behandeling, is ze niet bereikbaar of kan ze (voorlopig) niet zelf reageren. Steunbetuigingen zijn natuurlijk meer dan welkom, via o.a. rector@vub.be. https://t.co/3M2cXtzRWY — Caroline Pauwels (@PauwelsCpauwels) 23 februari 2022

Tweede mandaat

Pauwels was rector sinds 2016. Ze was bezig aan haar tweede mandaat als rector. De professor in de Communicatiewetenschappen was de tweede vrouwelijke rector van de Brusselse universiteit, na historica Els De Witte eind jaren negentig.

Vlak voor haar eerste mandaat eindigde, in 2019, kreeg Pauwels de diagnose van kanker. Toch besliste ze om zich opnieuw kandidaat te stellen. Zelf zei ze daar toen in een interview over: “Maar ik geloof dat deze job mij energie geeft. Rondlopen op de VUB geeft me vleugels. Ik hoop ergens ook dat het een positief teken kan zijn, dat je door zo’n proces kan gaan en toch verder kan gaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat het uitzonderlijk is wat ik doe. Er zijn mensen die veel straffere dingen doen, hoor.”

Ze werd opnieuw verkozen en begon dat tweede mandaat in 2020. Dat stopte gisteren. Dan vertelde Pauwels de Raad van Bestuur dat ze haar functie neerlegt als rector. Diezelfde Raad van Bestuur zal op 1 maart een rector ad interim aanduiden. Tegen het volgende academiejaar zal de universiteit een nieuwe rector verkiezen.

Zelf is ze altijd open geweest over de ziekte die nu een eind maakt aan haar mandaat als rector. In januari vorig jaar sprak De Morgen Pauwels nog uitgebreid. Ook toen ging het over haar ziekte. “De enige statistiek die ik goed ken is die van het aantal kankers”, vertelde ze toen. “Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die erdoor worden getroffen. Dat was mijn eerste gedachte toen ik de diagnose kreeg: het overkomt zo veel mensen, dus waarom mij niet? Ik ben niet boos of opstandig geworden. Ik heb geen moment gedacht: ‘Hoe onrechtvaardig, en ik heb nog zo gezond geleefd, ik ging iedere dag zwemmen.’ Nee, doordat ik iedere dag ging zwemmen ben ik nu sterker en beter opgewassen tegen de ziekte, daar ben ik van overtuigd.”

