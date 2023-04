Captagon, de drug die een levenslijn is geworden voor het Assad-regime en nu ook Antwerpen bereikt

Experts waarschuwen dat de Syrische Captagon-handel ‘astronomische’ proporties aanneemt. De amfetaminepillen, die studenten ooit slikten om zich beter te concentreren, zijn nu een hit in het Saudische nachtleven. Ze werden ook al onderschept in de haven van Antwerpen.

In 2019 deden douaniers in de haven van Antwerpen een container met industriële frigokamers open, om vervolgens vast te stellen dat er 490 kilogram Captagon in was verstopt. Ook in een container met industriële wasmachines en droogkasten zat zo’n geheime lading verborgen van ongeveer hetzelfde gewicht.

Alles samen vonden de douaniers in Antwerpen in het jaar 2019 bijna één ton aan Syrische Captagon. Dat bevestigt de douane aan De Morgen. Het gaat daarbij enkel over wat er in de haven is onderschept. De voorbije jaren zijn er ook al transporten tegengehouden voor ze daar konden passeren.

Een netwerk zou in hetzelfde jaar vanuit Berlicum in Noord-Brabant (Nederland) een graafmachine en een contragewicht via Antwerpen transporteren. Dankzij een tip deed de Nederlandse politie een inval en vond ze in het contragewicht 534 kilogram Captagon-tabletten. Straatwaarde: zo’n 20 miljoen euro.

Op basis van telefoongesprekken en getuigenverklaringen kon de politie achterhalen dat een toen 47-jarige Syriër de drugs had verstopt.

Groter dan Mexicaanse kartels

De cijfers over Captagon-vangsten in Antwerpen verbleken natuurlijk in vergelijking met die van cocaïne, waarvan er in hetzelfde jaar 61,8 ton werd gevonden. Maar het toont wel aan dat de Syrische Captagon-handel ook België bereikt.

Experts waarschuwden de voorbije maanden in verschillende media dat de Syrische handel in Captagon nu “astronomische” proporties aanneemt. Vice, bijvoorbeeld, citeerde drugs- en terreurexpert Charles Lister van het Amerikaanse Middle East Institute, die schat dat de omvang van de handel twee, drie of vier keer groter is dan wat de Mexicaanse kartels realiseren.

In 2021 werd wereldwijd 5,7 miljard dollar aan Syrische Captagon onderschept. Ervan uitgaand dat de veiligheidsdiensten maar één lading op de tien tegenhouden, komt de volledige waarde op 57 miljard dollar (bijna 53 miljard euro).

De drug is een levenslijn geworden voor het Assad-regime, dat in het door oorlog verscheurde land moeilijk aan andere inkomsten kan geraken. De pillen zijn vooral populair in het Saudische nachtleven, waar alcohol of andere drugs in de taboesfeer zitten. Feestende Saudi’s tellen al gauw meer dan 20 of 30 dollar neer voor een ‘premium’-pil.

Goedkope productie

Captagon werd in de jaren zestig in Duitsland ontwikkeld als een middel om concentratiestoornissen te behandelen, maar werd later internationaal verboden omdat de pillen te veel bijwerkingen hadden. In het farmaceutisch geproduceerde Captagon zat de amfetamine fenethylline. De illegale versies die nu circuleren bevatten doorgaans een mix van amfetamines en cafeïne.

“Het kost heel weinig om de pillen te produceren en ze zijn makkelijk te verkopen”, zegt Midden-Oosten-expert Bente Scheller van de Duitse Heinrich Böll Stiftung. “Als een lading onderschept wordt, verliezen de handelaars dan ook niet zo veel. Maar als ze de drugs effectief kunnen verkopen, zijn er grote winsten mee te behalen.”

Dat verdienmodel maakte dat verschillende partijen zich tijdens de Syrische burgeroorlog met Captagon bezighielden. De amfetamine kreeg zelfs de bijnaam ‘jihaddrug’, omdat islamitische strijders ze gebruikten om tijdens gevechten minder angst te voelen. De rebellen, die tegen het regime vochten, hadden hun eigen kleinere faciliteiten om de drug te maken.

Nu is het regime zelf de belangrijkste speler in de Captagon-handel. “Vooral Maher al-Assad, de jongere broer van de president, wordt aan de drugshandel gelinkt”, zegt Scheller. “Maar eigenlijk zijn er heel wat zakenmannen bij betrokken. Voor de president is het ook een manier om hun trouw af te kopen. Hij hoeft zelf niets te doen en de zakenmannen kunnen zich er volop mee verrijken.”

De belangrijkste uitvoerhaven is die van Latakia. Die ligt in het gebied van de Vierde Pantserdivisie, een elite-eenheid van het Syrische leger, waarin Maher al-Assad het commando voert over een brigade. Rond die stad zijn de voorbije jaren heuse fabrieken verschenen die talloze pillen uitspuwen.

Verstopt tussen ontbijtgranen

De twee ladingen die de douane in Antwerpen tegenhield waren dus ook afkomstig van Latakia, wat zou betekenen dat ze vanuit het door Assad gecontroleerde gebied zijn verscheept. Meer informatie over wie ze verzond heeft De Morgen niet. Ook al is Europa niet de afzetmarkt, toch zijn er in Nederland en elders de voorbije jaren al spectaculaire vangsten gedaan.

In 2021 kreeg de Nederlandse politie nog een tip. Agenten trokken naar een loods in Nederlands-Limburg. Toen ze er aankwamen begon de drugshond te blaffen. In blikken, verstopt tussen dozen ontbijtgranen, vonden de agenten maar liefst twee miljoen pillen.

Volgens experts vormt die trafiek naar Europa niet meer dan een afleidingsmanoeuvre, omdat de drugs vanuit Europese havens naar Saudi-Arabië worden verscheept. Zo achterhaalde de Nederlandse politie dat de halve ton Captagon die agenten in het contragewicht vonden de Golfstaat als bestemming had.

“De Saudi’s ontmantelen containers vanuit Latakia tot de laatste schroef”, zegt een Italiaanse speurder van de Guardia di Finanza in het Duitse blad Der Spiegel. “Maar containers met machineonderdelen of papierrollen uit Europa? Daar kijken ze bijna niet naar.”