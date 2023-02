Canadese voetbalsters blazen staking af na dreiging met miljoenenboete

Canada, de nummer 6 van de Fifa-ranglijst bij de vrouwen en de regerend olympisch kampioen, wordt gezien als kanshebber voor de titel op het WK van deze zomer. In een verklaring van vrijdag schreef het team dat de voetbalbond onvoldoende financiering beschikbaar stelt voor een adequate voorbereiding op het WK. ‘En dat vertellen ze ons nu pas, zes maanden voor het begin van het wereldkampioenschap.’

De deze week aangekondigde bezuinigingen verkleinen hun winkansen fors, vrezen de voetbalsters. Zo hebben ze het aantal dagen in trainingskampen moeten terugschroeven, en mag een kleiner aantal spelers en stafleden mee door het geldgebrek.

“We zijn moe – moe van het constant moeten strijden voor een eerlijke en gelijke behandeling”, schreven de voetbalvrouwen vrijdag. “Zeggen dat we woedend zijn is een understatement”, reageerde voetbalster Janine Beckie vervolgens op de Canadese televisie.

Uit protest wilden de voetbalsters niet meer meedoen aan activiteiten van de Canadese voetbalbond. Het team dreigde niet te komen opdagen bij de de openingswedstrijd van het toernooi om de SheBelieves Cup, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten.

Zaterdagavond kwamen ze alweer terug op dit plan: de voetbalbond zou hun staking als onrechtmatig beschouwen en hebben gedreigd met boetes die in de miljoenen kunnen lopen, onder meer tegen individuele spelers. Dat risico kunnen ze niet lopen, schrijven ze in een nieuwe verklaring. Wel vinden ze de bezuinigingen nog altijd “onacceptabel”.

An update from the Canadian Soccer Players Association pic.twitter.com/hysGyanG5q — CanadianSoccerPlayers (@PlayersCanadian) 12 februari 2023

De Canadese voetbalbond stelt dat de voetbalsters niet in hun recht stonden. Ook acht de bond het onacceptabel dat het verloop van de SheBelieves Cup in gevaar zou komen, mede omwille van de “talloze fans die ongetwijfeld naar Orlando zijn gereisd om de helden van hun nationale team te zien”.

Toen de staking werd afgekondigd, zei de voetbalbond al een “bewezen trackrecord” te hebben in het ondersteunen van vrouwenvoetbal. Ook verklaarde de bond zich in te zetten voor een gelijkere beloning van de mannen- en vrouwenteams.

“We willen dat dit wordt opgelost, zowel voor onze nationale teams als voor het Canadese voetbal.” Zaterdag spraken de spelers en de bond enkele uren over hun geschil, maar dit leidde niet tot een overeenkomst.

Het Canadese mannenteam mengde zich eveneens in de discussie. Dat het vrouwenteam niet dezelfde middelen krijgt als zij, noemen de voetballers “schandalig”. Ze zijn “diep teleurgesteld” in de Canadese voetbalbond.

Juridische strijd

Het Canadese team is niet het enige dat overhoop ligt met zijn voetbalbond over de behandeling in vergelijking met de mannen. Het nationale vrouwenteam van de Verenigde Staten voerde een jarenlange juridische strijd met de Amerikaanse bond. Spelers klaagden niet alleen over een lagere beloning, maar ook over minder goed eten tijdens trainingskampen en minder comfortabele vliegreizen.

Dit leidde vorig jaar tot een schikking van 24 miljoen dollar (22 miljoen euro) en de belofte dat de bond zou streven naar gelijke beloningen. Dit alles staat los van het prijzengeld dat de wereldvoetbalbond Fifa of de Europese bond Uefa uitkeren tijdens toernooien. Die bedragen liggen bij de mannen enkele malen hoger dan bij de vrouwen: zo ging het in Qatar over 440 miljoen dollar in totaal, tegenover 60 miljoen dollar bij het WK vrouwenvoetbal in Australië.