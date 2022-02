Canadees truckersprotest waait over naar Vlaanderen, met voorzichtige eerste repetities en inmenging van extreemrechts

De Antwerpse, 65-jarige Lieve Briggs probeert het gezellig te maken op de carpoolparking in Kontich. Ze heeft snacks en biertjes uitgestald naast een plooistoel, waarin een van haar hondjes van het zonnetje geniet. Haar 74-jarige echtgenoot laat hun tweede hondje kennismaken met andere enthousiastelingen op de parking.

Een vijftigtal demonstranten kwamen zaterdag naar Kontich voor een Antwerpse editie van ‘Freedom Convoy’, een protest van hoofdzakelijk vrachtwagenchauffeurs dat eind januari in Canada begon. Sinds kort is er ook sprake van ‘Belgian Convoy’, met zeer actieve pagina’s op Facebook en Telegram, met telkens ongeveer 9.000 leden.

Het hoofddoel is een Europees konvooi naar Brussel op maandag 14 februari. De Brusselse politie heeft nog geen aanvraag binnen voor die manifestatie, maar monitort de zaak. In heel Europa organiseren groepen zich om naar Brussel te trekken.

Konvooi

De oprichter van de Belgische pagina’s is een ondernemer in schilderwerken uit Avelgem die niet met de pers wil praten. Vanaf de parking in Kontich vertrokken zaterdagmiddag een twintigtal auto’s en één truck, onder toeziend oog van de wegpolitie, die kon vermijden dat ze het Antwerpse stadscentrum binnenreden.

“We reden naar Willebroek en hielden even halt op een industrieterrein, maar daar was geen kat”, zegt Lieve Briggs. “Jammer genoeg mochten we van de politie zelfs niet claxonneren.”

Een week eerder reed ze mee in Zeeland, en dat was een groter succes. Toch vond Briggs deze eerste snuffelronde in Vlaanderen geslaagd. “Dit was een test. We zijn het niet gewoon om in konvooi te rijden. En ik heb leuke mensen leren kennen.”

Op zondag was er een tweede test. Op een parking in het Limburgse Bilzen kwamen twaalf auto’s samen. Op Telegram grapten demonstranten dat de politie talrijker aanwezig was. Lieve Briggs was zondag dan weer met haar man naar een demonstratie in Rotterdam. Voor haar zijn deze protesten geen antivaxmanifestaties.

“Mijn man en ik zijn drie keer gevaccineerd en we dragen mondmaskers, want ik heb nog een vader van 96 jaar die ik wil beschermen, maar we komen op voor de vrijheid. Ik vind dat ieder voor zich moet kunnen beslissen en ik ben tegen de pasjesmaatschappij. Wie gaat onze privacy nog garanderen? Hoe stoppen we het controleapparaat?”

In Canada vragen ze zich intussen af hoe ze de protesten kunnen stoppen. In de hoofdstad Ottawa heeft de politie het over een belegering. Straten in de binnenstad staan al meer dan een week geblokkeerd.

“Deze groep (demonstranten, BST) voelt zich gesterkt door het gebrek aan handhaving op elk niveau van de overheid,” zei dit weekend het hoofd van de politieraad, die het op bepaald moment zelfs over ‘terroristen’ had.

Het truckersprotest in Toronto. Beeld AFP

In Ottawa doken hakenkruizen en racistische slogans op. Ook in België lieten enkele gekende extreemrechtse figuren al van zich horen. Tomas Boutens kwam in een van de groepen met het plan om een containerhaven te blokkeren, “de meest efficiënte manier om deze roverheid op de knieën te dwingen”.

Vlaams Legioen

In de Limburgse Telegramgroep oppert E.V., bekend van bij Voorpost, het idee om naar de thuisadressen van enkele ministers en viroloog Marc Van Ranst te trekken.

In het kleine groepje demonstranten zondag in Bilzen reed een goede kennis van Boutens mee. E.P. koketteert op sociale media met de nazi’s, white supremacy en het Vlaams Legioen, een extreemrechtse groep in Limburg. Bij een huiszoeking in een drugszaak trof de politie bij E.P. eerder een collectie naziparafernalia aan.

Vorig jaar ging hij met Boutens op bedevaart naar de plaats waar het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings werd teruggevonden. Ondanks de regen en de beperkte opkomst zondag vond hij het een “zeer geslaagde rit, toffe nieuwe mensen leren kennen”.