Canadees protest slaat over: konvooien vanuit heel Europa naar Brussel gepland

Het Canadese truckersprotest begon op 15 januari. Tot dan toe hoefden vrachtwagenchauffeurs die het land terug binnenkwamen geen veertien dagen in isolatie. Maar als ze niet volledig zijn gevaccineerd, geldt die verplichting nu wel. Een week later besloten de VS om ongevaccineerde chauffeurs niet meer binnen te laten. Wat dus zoveel betekent als een vaccinatieplicht.

Een konvooi dat vorige week op weg was naar het coronaprotest in de Canadese hoofdstad Ottawa. Beeld REUTERS

Dat bracht verscheidene protestkonvooien op de been. De initiatiefnemers kondigden aan dat ze allemaal koers zouden zetten naar de hoofdstad Ottawa om daar met 50.000 trucks te arriveren. Een cijfer dat lang niet benaderd is. Maar ook na de apotheose van vorige zaterdag blijven er wegblokkades plaatsvinden. De Canadese truckersfederatie zegt dat veel actievoerders niets te maken hebben met de sector en dat 85 procent van de beroepschauffeurs is ingeënt.

Extreemrechts

Verscheidene organisatoren bleken banden te hebben met extreemrechts en meermaals doken er zelfs nazivlaggen op in het konvooi. Maar dat belet niet dat de actie inmiddels bijval krijgt tot in België. Hier is het een gewezen militair met een schildersbedrijf in West-Vlaanderen die het voortouw neemt. Hij stichtte enkele dagen geleden een Facebook- en een Telegram-groep onder noemer ‘Belgian Convoy’ en die hebben nu al meer dan 7.000 en 9.000 leden.

Op de Facebook-groep Belgian Convoy worden er protesten zoals die in Canada beraamd. Beeld Facebook

Het plan is ook hier met een konvooi op weg te gaan van trucks, personenwagens en motoren. Het is de bedoeling dat samen te doen met gelijkgezinde groepen elders in Europa, waarbij de konvooien samenkomen in Brussel. Voorlopig mikken ze op 14 februari. In Nederland, waar er al bescheiden konvooien rondgetoerd hebben, zit een gelijkaardige Telegram-groep aan meer dan 30.000 leden en ook in Frankrijk en Duitsland lijkt er heel wat animo te zijn.

Aan de leden wordt verteld dat er al contacten zijn met de politie om alles in goede banen te leiden. Maar velen hopen op hardere acties. “Vergeet dat protesteren op een zondag”, zo voeren ze aan. “Dan is er geen kat op straat. Waarom leggen we het verkeer niet lam ergens midden in de week?” Een dorpsgenoot van premier Alexander De Croo stelt voor doorheen diens straat te passeren. “Ik weet hem wonen. Hij schijt in zijn broek, de lafbek.”

In Nederland trokken er ook al konvooien op pad, zoals hier in het Friese Leeuwarden. Beeld Facebook

“Het gaat ons niet om politiek”, zo luidt het nochtans op een flyer. “Het gaat om de vrijheid van het menselijk ras. Niet over vax of antivax, maar over het recht om te kiezen.” Toch probeert extreemrechts zich ook hier weer te mengen. In de besloten Facebookgroep kwam de veroordeelde terrorist Tomas Boutens al op de proppen met het plan om een containerhaven te blokkeren. “Dat is de meest efficiënte manier om deze roverheid op de knieën te dwingen”, stelde hij. “Dat vereist coördinatie en logistiek. Maar onmogelijk is het zeker niet.”