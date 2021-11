Canada vreest kerstbomentekort wegens extreem weer en pandemie

Door de late lentevorst in het oosten van Canada en de extreme hitte en bosbranden in het westen zijn veel kerstbomen in een gebied van Nova Scotia en Quebec tot in Alberta en British Columbia aangetast. De Verenigde Staten hebben bovendien vergelijkbare problemen en exporteren daarom minder bomen dan normaal naar Canada.

“Moeder Natuur heeft de afgelopen jaren bepaald niet meegewerkt”, zegt Shirley Brennan, voorzitter van Christmas Tree Farmers in Ontario, tegen Global News. “Helaas zijn we dit jaar erg zwaar getroffen door extreme weersomstandigheden.”

Tien jaar groei teniet gedaan

De zomerhitte, en nu de overstromingsramp, hebben grote schade aangericht aan de bomen die tien jaar groei nodig hebben voor ze klaar zijn voor de kap. “Tien jaar lang heb je die bomen gekoesterd en dan gebeurt er dit”, aldus Brennan. “Het is desastreus.”

Ook de pandemie en het daardoor groeiende tekort aan vrachtwagenchauffeurs speelt een rol in de gebrekkige aanlevering van de bomen, aldus voorzitter Rob Keen van Forests Ontario. Tenzij je dit seizoen vroeg met de jacht begint, kan het een uitdaging zijn om dit jaar een kerstboom veilig te stellen, zo voorspelt hij.

Groothandelaren kunnen nu al de vraag van de detailhandel niet bijhouden en zelfs Ikea heeft besloten dit jaar geen echte bomen te verkopen in zijn Canadese filialen, vanwege een gebrek aan voorraad. Volgens Brennan worden er normaal gesproken jaarlijks in totaal voor 100 miljoen dollar aan kerstbomen verhandeld in Canada, waarbij bijna de helft naar de VS wordt geëxporteerd.

Beeld REUTERS

450 bomen verkocht in 10 dagen

Volgens Judy Clarke, manager van een tuincentrum in Toronto, is haar grootste uitdaging om voldoende bomen aangeleverd te krijgen. De prijzen zijn dit jaar flink gestegen vanwege de verhoogde vrachttarieven, maar ze heeft nog steeds 450 bomen verkocht in ongeveer 10 dagen.

Ze verwacht half december echter al uitverkocht te zijn, zo schrijft CBC News. “Vanwege de grote brand in British Columbia en de overstromingen komt er nu niets meer deze kant op, niets”, aldus Clarke.