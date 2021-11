Canada in de greep van Succession-achtig drama rondom schatrijke mediafamilie Rogers

Het rijk in kwestie heet Rogers Communications, opgericht in 1925 door Edward S. Rogers. De afgelopen decennia groeide het familieconcern uit tot een van de belangrijkste mediaconglomeraten van Canada met een waarde van een slordige 30 miljard euro. Het bedrijf heeft grote belangen in telecommunicatie, sport en entertainment. In 2008 overleed de topman Ted Rogers, en daarmee begon de ellende: hij had geen duidelijke opvolger benoemd. In plaats daarvan liet hij een bijzonder complexe constructie na die ervoor moest zorgen dat het bedrijf in handen van de familie bleef.

Dit najaar werden de messen geslepen. De enige zoon van wijlen Ted, Edward Rogers, zinde op de macht. Hij wilde de huidige CEO, Joe Natale, van zijn troon stoten. Edwards zussen en moeder Margaret Rogers waren niet op de hoogte van de ambities van hun familielid.

‘When you strike at a king, you must kill him’, schreef de Amerikaanse dichter Emerson ooit. Dat was alleen niet wat er gebeurde. Edward Rogers leek jammerlijk te mislukken in zijn poging. Allemaal door een telefoontje.

Wat gebeurde er? Halverwege september belde Natale naar het hoofd financiën van het bedrijf. Die was uitgerekend op dat moment met een paar mensen in geuren en kleuren de aankomende coup aan het bespreken die hij samen met Edward beraamde. De financiële man nam de telefoon op, maar wist dat niet: een ongelukkig broekzaktelefoontje. Natale kon maar liefst 21 minuten lang luisteren naar de gedetailleerde plannen waarmee hij zou worden weggewerkt.

De gezusters en moeder Rogers, die allen in de raad van bestuur van het bedrijf zitten, schaarden zich direct achter Natale toen ze hoorden over de georkestreerde coup. Edward, de voorzitter van de raad van bestuur, werd via een stemming afgezet.

Maar Edward sloeg terug. Hij is namelijk tevens voorzitter van de door de familie beheerde Rogers Control Trust, die de meerderheid van de aan stemrecht gekoppelde aandelen van het mediabedrijf bezit. Vanuit die rol benoemde hij een volledig nieuwe raad van bestuur, waarvan hij de voorzitter werd. Vervolgens klopte hij bij een Canadese rechtbank aan om dit nieuwe bestuur legitiem te verklaren.

Vrijdag kwam het eerste seizoen van de real-life soap omtrent het mediabedrijf Rogers Communications tot een einde. De rechtbank oordeelde dat Edward Rogers inderdaad bevoegd was een nieuwe raad te benoemen. Moeder Margaret en de twee zussen staan buitenspel. Edward Rogers zwaait vanaf heden de scepter.

Wordt vervolgd.