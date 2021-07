Campinguitbaters roepen toeristen op om Ardennen niet te mijden ‘Blijf niet weg, we hebben jullie nodig’

Naast de zware menselijke tol, staan de door het noodweer getroffen regio’s ook voor een economische ravage. In Wallonië - en zeker de Ardennen - vreest men dat het toeristische hoogseizoen er nu al op zit. ‘Een ramp voor alles wat met toerisme te maken heeft’, zo klinkt het. En een dure, als je weet dat de toeristische sector in Wallonië goed is voor een omzet van 2 miljard euro. Tegelijk doen de uitbaters een oproep: ‘Blijf niet weg. Wij hebben jullie nodig!’

“Het is duidelijk dat het zomerseizoen nu al naar de vaantjes is”, zegt Veronique Cosse, van het Observatoire wallon du Tourisme. “Het Waalse toerisme is sterk afhankelijk van het weer. En dat was van half juni tot nu al niet schitterend. Met deze overstromingen er bovenop, na anderhalf jaar covid-19, stevenen we af op een catastrofe.”

“Het seizoen in de Ardennen is voorbij, durf ik bijna zeggen”, valt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa haar bij. Pretpark PlopsaCoo, waar in deze periode zo’n 100 mensen werken, is zwaar getroffen door de overstromingen. “We zijn dicht sinds woensdag en blijven al zeker gesloten tot zondagavond, maar dat kan langer worden. We moeten wachten tot het water weg is om de schade op te meten, maar nu al is duidelijk dat die groot zal zijn.”

‘Een zware schok, een ramp’

Nochtans moet het net in deze periode gebeuren voor de toeristische sector in de Ardennen. “Het hoogseizoen loopt zes weken, van 10 juli tot 31 augustus. In die periode draaien we 70 tot 75 procent van onze jaaromzet”, zegt Van den Kerkhof. “Met de beperkte coronacapaciteit zouden we deze week normaal 20.000 bezoekers per week ontvangen, goed voor een weekomzet van 500 tot 750.000 euro. Dat is nu weg. Niet alleen voor ons, maar voor de volledige regio. De Ardennen leeft van toerisme. Dit is een zware schok, een ramp.”

Voor een raming van de economische schade voor de sector is het nog te vroeg, maar pre-corona was het toerisme in Wallonië op weg naar een omzet van 2 miljard euro op jaarbasis, goed voor een tewerkstelling van 84.000 mensen. In 2019 werden in totaal 14,8 miljoen overnachtingen geboekt. De gemiddelde verblijfdsduur in de erkende logies telde 2,4 dagen, ofwel 3,7 miljoen toeristen voor 8,7 miljoen overnachtingen. Er waren 13 miljoen bezoekers voor de Waalse toeristische attracties. Allemaal samen gaven die toeristen 2,8 miljard euro uit. De twee zomermaanden alleen waren elk goed voor 15 procent van alle overnachtingen.

Zo ziet Plopsa Coo, het pretpark in Stavelot er op vandaag uit Beeld Plopsa

‘Ardennen hebben toeristen nodig’

Door corona ging vorig jaar een miljard euro omzet verloren. Omzet die ook de logiesuitbaters dit jaar met een goede zomer minstens deels hoopten te recupereren. “Bijna 10 procent van onze gîtes, zo’n 180 woningen, zijn getroffen”, zegt Joris Vandendooren van Ardennes-Etape. “Gezinnen die in die woningen geboekt hadden, hebben we allemaal moeten teleurstellen.”

Toch blijft Vandendooren strijdvaardig. “Ik weiger te geloven dat de hele zomer nu al foutu is. We moeten nog bekijken wat de impact precies zal zijn voor de sector. Welke toeristische activiteiten zullen gesloten zijn en hoe lang? Maar het is niet zo dat de hele Ardennen weggevaagd zijn. De Ardennen hebben hoop nodig, geen wanhoop. Iedereen werkt als een gek om alles zo snel mogelijk opnieuw op te starten. Ik doe een oproep aan iedereen, zeker ook in Vlaanderen. Blijf niet weg, we hebben toeristen nodig in de Ardennen. Je zal hier nog steeds kunnen wandelen, fietsen, genieten van de natuur, …”

Heropstartfonds

Om het toerisme in de regio te redden, kijkt Steve Van de Kerkhof van Plopsa ook naar de overheid. “Over een paar dagen zal het water weggetrokken zijn, maar daarom zullen de toeristen nog niet terug zijn. Ik hoop dat er niet alleen gekeken wordt naar een rampenfonds, maar ook naar een soort heropstartfonds. We zullen de mensen opnieuw moeten overtuigen om naar de Ardennen te komen. Als we het seizoen nog willen redden, moet er heel snel een steunpakket komen en een campagne om augustus, de enig maand die ons rest, te redden. Anders vrees ik dat het hele seizoen eraan is.