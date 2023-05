Camilla Parker Bowles was ooit ‘de meest gehate vrouw van Groot-Brittannië’, nu wordt ze koningin

Een echtbreekster was ze. Een overspelige vrouw die niet alleen haar eigen huwelijk maar ook dat van Diana naar de vaantjes hielp. Maar vandaag zijn de gemoederen bedaard en wordt de ooit zo verguisde Camilla Parker Bowles gekroond tot koningin van Engeland.

Een rottweiler. Het is 1992 en er komt een boek uit dat inslaat als een bom: Diana: Her True Story − In Her Own Words van Andrew Morton. Princess Diana, Lady Di voor de vrienden, de chouchou van het Britse volk, doet daarin gedetailleerd uit de doeken in hoeveel flarden haar huwelijk met prins Charles uiteengereten is. Daar zijn vele redenen voor, maar één schuldige springt in het oog. Die rottweiler. Camilla Parker Bowles.

Tot dan was Camilla redelijk onbekend voor het grote publiek. In hun geliefde polomilieu wist iedereen wel dat de eeuwige kroonprins Charles in het prille begin van de jaren 70 een amoureuze relatie had met de rijzige blondine. Het ex-liefje van legerofficier Andrew Parker Bowles, die het op dat moment − saillant detail − al even aan het aanleggen was met Charles’ zuster, prinses Anne.

Zowel de relatie tussen Camilla en Charles als die tussen Andrew en Anne mocht (vooral dan van Buckingham Palace) niet zijn. Schreven wij een clickbaitartikel, dan kopten we nu: ‘En wat er toen gebeurde raadt u nooit!’ Uiteraard doet u dat wel: Camilla en Andrew huwen dan toch maar met elkaar, in 1973, al houden ze er ieder hun affaires op na. In het geval van Camilla: één affaire, met Charles.

Onsexy telefoonseks

Dat gebeurt in den duik, daar waar scheve schaatsen doorgaans worden gereden, en de biografie van Diana is het startsein van een ongeziene shitshow. Want houdt The Daily Mirror al sinds 1989 een explosieve tape achter slot en grendel, plots ligt die op straat. In een onderschept telefoongesprek tussen Charles en zijn minnares spreekt de kroonprins de meest onsexy woorden uit de geschiedenis van de telefoonseks uit: hij wil reïncarneren als Camilla’s tampon.

De tabloids smullen ervan, en terwijl je zou denken dat Charles, de bedriegende echtgenoot, toch de bonen gevreten moet hebben, is het vooral Camilla die in de tabloids en dus de publieke opinie de baarlijke duivel wordt. Dat beeld wordt nog bevestigd wanneer de al bij leven als heilige vereerde Diana in 1995 in een interview met BBC minzaam als een blozende maagd zegt: “There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.”

U begrijpt: Camilla never stood a chance. Het beeld is gevormd en staat onuitwisbaar in ieders geheugen gegrift. Wanneer Diana in 1997 dan ook nog eens tragisch verongelukt, net op het moment dat Charles alles aan het voorbereiden is om Camilla publiek als zijn officiële compagnon voor te stellen, is het hek helemaal van de dam. “Het was afschuwelijk”, zou Parker Bowles − de naam van haar ex-man hield ze ook na de scheiding aan − later in een zeldzaam interview terugblikken op die periode, toen ze zich als opgejaagd wild in haar huis moest verschansen.

Is Camilla echt zo’n vreselijk vrouwmens, zoals ze jarenlang werd afgeschilderd? We zouden daar intuïtief zonder al te veel scrupules volmondig neen op durven te antwoorden. Karikaturen zijn immers nooit een accuraat portret. Maar wie Camilla dan wel is? Het blijft gissen, enkele zekere feiten en getuigenissen bij elkaar gooien en die trachten te boetseren naar een beeld dat wel, of toch meer, waarheidsgetrouw is.

Camilla, Charles en wijlen Elizabeth II in 2005. Die laatste liet vorig jaar, een halfjaar voor haar dood, officieel weten dat ze wenste dat Camilla niet door het leven zou gaan als prinses-gemalin, maar als volwaardige koningin. Beeld AFP

Zeker is dat ze in 1947 als Camilla Rosemary Shand is geboren, in een familie die voor het hof in de jaren 70 niet goed genoeg was, maar wel degelijk meer dan gegoed. Vader Bruce Shand was een officier in het Britse leger die later zakenman werd, moeder Rosalind Cubitt had als dochter van een baron zelfs aristocratisch bloed. Nog een pittig detail: Camilla’s overgrootmoeder was de minnares van Charles’ betovergrootvader. Het gezin, dat ook nog een jongere dochter en zoon telde, verdeelt zijn tijd tussen een landhuis in het bucolische East Sussex en hun huis in South Kensington, Londen.

‘Milla’, zoals ze in haar schooltijd wordt genoemd, wordt op haar 16de naar een finishing school in Zwitserland gestuurd en gaat vervolgens Franse literatuur studeren in Parijs. Vandaag host ze op Instagram haar eigen boekenclub, The Duchess of Cornwall’s Reading Room. Haar liefde voor paarden brengt haar weleens op een polowedstrijd, waar ze dus wel eens op een zekere prins durft te stoten.

Very British indeed, net zoals haar gevoel voor humor. In een interview naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vorige zomer met de Britse Vogue, geeft ze daar veelvuldig blijk van door naar zichzelf te verwijzen als “oude taart” en te gruwen bij de kleur van de blauweregen in de koninklijke tuinen: “menopausal mauve”, er is geen sprake van dat dat in haar kleerkast zal terechtkomen. Of door de manier waarop ze over haar kleinkinderen praat. Vijf zijn dat er, naar wie ze naar eigen zeggen regelmatig berichtjes stuurt en met wie ze op dagelijkse basis Wordle speelt, een onlinewoordspelletje. “Het geeft veel voldoening wanneer je hun kunt tonen hoe briljant je bent.”

Even laconiek maakt ze in Vogue de balans op van de decennialange heisa rond haar persoon. “Ik ben zo lang onder een vergrootglas gelegd dat ik ermee leerde leven. Ik denk dat je er uiteindelijk gewoon boven moet gaan staan. Je moet voort.”

Vanaf een afstandje leest de samenvatting van Camilla’s biografie als de synopsis van een sprookje, of anders wel als een Hollywoodcliché: meisje wordt verliefd op prins, hun liefde blijkt onmogelijk, maar voor in sierlijk gekrulde letters ‘Einde’ verschijnt, wordt ze alsnog zijn koningin. In 2005 trouwen Charles en Camilla eindelijk, sinds de dood van Elisabeth is Camilla de nieuwe queen en vanaf zaterdag officieel ook een gekroond hoofd.

Het maakt Camilla vandaag niet plots Claire Populaire, daar over de plas. “Ze schommelt nog steeds maar tussen de 38 en 50 procent”, weet hoogleraar Engelse taalkunde en Britse cultuur Lieven Buysse (KU Leuven). “Zelfs Charles is populairder, terwijl hij ook amper 55 procent scoort in de poppolls. Hij moet daarmee onderdoen voor William en Kate, en al helemaal voor zijn moeder. De Queen zat altijd rond de 80 procent.”

Beeld Mellon

En toch is dat voor Camilla vooruitgang. Dat ze zover geraakt is, dat er weinig consternatie is rond het feit dat zij nu officieel koningin is, komt voor een stukje omdat de pers intussen andere zondebokken heeft gevonden. Aan prins Andrew, Harry en Meghan hebben ze al een vette kluif. Maar het is ook het resultaat van een lang uitgekiend proces. De entourage van Charles deed er alles aan om Camilla met mondjesmaat aanvaardbaar te maken. “Niet alleen bij de publieke opinie trouwens”, zegt Buysse, “ook bij zijn eigen familie”.

Het was heel duidelijk welke rol Camilla moest aannemen: niet flamboyant zoals Diana, maar dienend moest ze zijn, dienend ten opzichte van het land, van de monarchie en van Charles. “Mocht ze dat niet gedaan hebben, zouden de messen ongetwijfeld geslepen zijn”, zegt Buysse.

Discreet

Stapje bij stapje raakte Camilla zo binnen in The Firm. Eerst een geheime ontmoeting met prins William, vervolgens een terloopse met de Queen zelve, en daarna kwam ze ook op de officiële gastenlijst te staan. De ultieme goedkeuring kwam er vorig jaar, een halfjaar voor het overlijden van koningin Elizabeth. Die liet toen officieel weten dat ze wenste dat Camilla, zodra Charles haar zou opvolgen, niet door het leven zou gaan als prinses-gemalin, maar wel degelijk als koningin.

Volgens de Britse krant The Guardian apprecieerde Elizabeth het erg dat haar schoondochter zich zo inzette voor meer dan honderd goede doelen, maar bovenal voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En dat ze zich zo discreet van haar job kweet. Dat is ook de analyse van de Britse auteur Robert Lacey, historicus gespecialiseerd in het koningshuis. “Na al wat er gebeurd is, blijken we hier een koningin te hebben die veel meer lijkt op haar schoonmoeder dan we hadden durven te vermoeden. En ik durf te denken dat Elizabeth ook blij was dat haar zoon iemand gevonden had die hem rust kon brengen − iets waar ze zelf niet in was geslaagd.”

Dat laatste wordt wellicht Camilla’s belangrijkste rol tijdens Charles’ koningschap, denkt ook Lieven Buysse. “Vergelijk het met het weldadige effect dat Mathilde op Filip heeft. Camilla heeft een gelijkaardig effect op Charles. Wanneer hij zich weer eens onhebbelijk gedraagt, krijgt zij hem met één blik weer rustig. Dat kan zijn koningschap ten goede komen.”

Zoete wraak voor de volgens de tabloids ooit ‘meest gehate vrouw van Groot-Brittannië’, zou je kunnen denken. Maar niets daarvan, zei Camilla’s zoon Tom pas in de podcast The News Agents. “Mijn moeder is gewoon getrouwd met de man van wie ze houdt. En al de rest is gebeurd.”