Cambodjaans premier Hun Sen duidt zoon als opvolger, een generaal zonder politieke ervaring

De machtsoverdracht komt niet als een verrassing. De regerende Cambodjaanse Volkspartij (CPP) had Manet al in 2021 voorgedragen als opvolger van zijn vader, mocht die wegvallen. De vraag was alleen wanneer Manet het stokje zou overnemen: na de verkiezingen van afgelopen zondag – die de CCP met overweldigende meerderheid won – of na de verkiezingen van 2028.

De 70-jarige Hun Sen kondigde de wisseling van de wacht woensdag aan op de staatstelevisie. Hij vroeg in zijn toespraak “begrip” van zijn landgenoten voor het feit dat hij “geen premier zal blijven”. De machtsoverdracht zal binnen een week of drie plaatsvinden, al noemde Hun Sen geen exacte datum. De vertrekkende premier zal in 2024 voorzitter van de Senaat worden.

Schrikbewind

Hun Sen heerst al 38 jaar over het land in Zuidoost-Azië, en is daarmee een van de langstzittende regeringsleiders ter wereld. Hij heeft een bewogen leven achter de rug. Als 18-jarige jongeling sloot Hun Sen zich in de jaren zestig aan bij Pol Pot, de leider van de Rode Khmer die in 1975 aan de macht kwam en daarna een communistisch schrikbewind voerde in Cambodja.

Politieke tegenstanders werden op grote schaal gemarteld en vermoord. Nog eens honderdduizenden Cambodjanen kwamen om het leven door mislukte landbouwhervormingen en pogingen om het land volledig zelfvoorzienend te maken. Naar schatting vielen er onder het bewind van de Rode Khmer anderhalf tot twee miljoen doden, ongeveer een kwart van de bevolking. De massagraven waarin de slachtoffers van de genocide verdwenen, staan bekend als de killing fields, een term die door de Cambodjaanse journalist Dith Pran werd gemunt.

Nadat buurland Vietnam in 1978 met een grote legermacht Cambodja was binnengevallen om orde op zaken te stellen en het regime van Pol Pot te verdrijven – vanuit Cambodja waren voorafgaand aan die invasie herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op Vietnamees grondgebied – koos Hun Sen eieren voor zijn geld. Hij was intern toen al in ongenade gevallen. Zijn collaboratie werd beloond: in 1985 schopte hij het tot premier, wat hij ook bleef na de Vietnamese terugtrekking, het einde van de burgeroorlog en de terugkeer van de koning als staatshoofd van Cambodja begin jaren negentig.

Politiek onervaren

Hun Sen heeft Cambodja met harde hand geregeerd. Hij smoorde dissidente geluiden. En zijn eigen rol onder het Rode Khmer-regime was taboe verklaard. De enige Cambodjaanse oppositiepartij van belang, de zogenoemde Kaarslichtpartij, mocht na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet deelnemen aan de stembusgang wegens vermeende technische fouten bij haar registratie. Talloze partijleden werden ingerekend, anderen vluchtten naar het buitenland.

Aanstaand premier Hun Manet, de oudste van Hun Sens vijf kinderen, is een viersterrengeneraal die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werd opgeleid. De 45-jarige militair heeft amper politieke ervaring.