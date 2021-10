Californië verbiedt ‘stealthing’ of stiekem je condoom uitdoen: ‘Immoreel en nu ook illegaal’

De Californische gouverneur Gavin Newsom heeft een wet ondertekend die stealthing, het ongevraagd afdoen van een condoom, verbiedt. Volgens de nieuwe wet is de handeling nu een vorm van seksueel geweld en voortaan dus strafbaar. “Door deze wet goed te keuren, onderstrepen we nogmaals het belang van wederzijdse toestemming”, twitterde gouverneur Newsom.

Parlementslid Cristina Garcia, die het wetsvoorstel had ingediend, zei dat de wet het gemakkelijker zal maken voor slachtoffers om daders ter verantwoording te roepen. “Ik ben er trots op dat Californië de eerste staat is die dit voor elkaar kreeg”, zei Garcia. “Maar ik hoop ook dat wetgevers in andere staten dringend dergelijke wetten zullen aannemen, zodat het in al deze staten duidelijk is dat stealthing niet alleen immoreel is, maar ook illegaal.”

‘Schending van je waardigheid’

Garcia kwam in 2017 met een versie van het wetsvoorstel op de proppen nadat een studie van de Yale-universiteit aan het licht bracht dat het fenomeen van stealthing toenam tegen zowel vrouwen als homoseksuele mannen. Alexandra Brodsky, de auteur van de studie en nu burgerrechtenadvocate, was de eerste die de term stealthing wereldwijd onder de aandacht bracht.

Lees ook: Column: Was dit een verkrachting? Ik blijf twijfelen

“De ervaring waarbij je seksuele partner zich niets aantrekt van je vrijheid, je individuele waardigheid, je recht om te beslissen met wie je seks hebt, wanneer en hoe - dat is een vreselijke schending, ongeacht of er lichamelijk letsel optreedt, ongeacht of er een zwangerschap optreedt”, zei Brodsky aan de Amerikaanse radiozender NPR.

Uit een andere studie uit 2019 bleek dat 12 procent van de vrouwen tussen 21 en 30 jaar het slachtoffer werd van stealthing. Datzelfde jaar ontdekten onderzoekers van de Monash University in Australië dat een op de drie vrouwen en een op de vijf mannen (die seks hebben met andere mannen), met het fenomeen te maken kregen.

Tegenstand

Maar de eerste pogingen van Garcia om stealthing in de strafwet op te nemen, lukten niet. Het Democratische parlementslid zou de afgelopen jaren naar eigen zeggen op heel wat tegenstand gestuit zijn, voornamelijk van wetgevers die zich onder meer afvragen hoe gevallen van stealthing bewezen kunnen worden.