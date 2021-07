Californië gaat 16.000 kilometer nutsleidingen ondergronds leggen nu bosbranden uitbreiden

Verspreid over het westen van de Verenigde Staten woeden momenteel tientallen natuurbranden. Een van de grootste is de ‘Dixie fire’ in het noorden van de staat California, die al minstens 34.398 hectare in de as heeft gelegd.

Enkele dagen geleden bracht PG&E (Pacific Gas and Electric) de autoriteiten ervan op de hoogte dat de ‘Dixie fire’ mogelijk aangewakkerd werd toen een 23 meter hoge naaldboom op een van zijn elektriciteitsleidingen viel. PG&E, het grootste nutsbedrijf in de staat, krijgt al langer kritiek op zijn rol in de verwoestende natuurbranden. Ook bij de beruchte ‘Camp fire’ in 2018, die het stadje Paradise in de as legde en meer dan 80 mensen de dood in joeg, speelden de leidingen van het bedrijf een rol.

In een poging om verder leed te voorkomen, maakte het bedrijf nu bekend tientallen miljarden te zullen investeren om 16.000 kilometer leidingen ondergronds te leggen. Dat is ongeveer 10 procent van de leidingen die zich momenteel bovengronds bevinden. Dit jaar wordt alvast gestart met een bescheiden 112 kilometer, maar het plan is om al snel 1.600 kilometer per jaar te kunnen aanpakken.