Cafébazen een maand na de versoepelingen: ‘Ik verwacht dat het pas over twee jaar beter wordt’

Een maand geleden, op 27 juni, werden de regels voor de horeca verder versoepeld: er mogen acht personen aan een tafel en de cafés hoeven pas om 1 uur dicht. Wel blijven er enkele maatregelen van kracht, zo moet er minstens anderhalve meter zijn tussen de tafels. Na meer dan een jaar van lockdowns en sterk beperkende maatregelen ging op die 27ste juni een zucht van verlichting door de sector.

Maar hoe gaat het vandaag met de cafés? “Wij merken en horen dat het niet loopt zoals verhoopt”, zegt Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “Zelfs zaken die hun terrascapaciteit mochten verdubbelen, spreken nog altijd van min 20 procent bezetting. En we maken ons zorgen, want nu lopen de solden nog. Mensen komen daarvoor naar de stad en consumeren dan iets. Maar binnenkort zijn de solden voorbij. We gaan nog even op de tanden moeten bijten.”

Bij Horeca Vlaanderen vinden ze het te vroeg om conclusies te trekken, zegt CEO Matthias De Caluwe. “Laten we wachten op de omzetcijfers na het derde kwartaal. Vorig jaar lagen die 7 procent lager dan in 2019, ondanks een gemiddeld capaciteitsverlies van 30 procent. Dat viel dus al bij al nog mee, met dank ook aan de tijdelijke btw-verlaging die de overheid doorvoerde. Maar als ik kijk naar de bezettingsgraad van onze hotels: die ligt momenteel op zo’n 25 procent. We missen veel toeristen die natuurlijk ook een belangrijk publiek vormen voor sommige cafés, zeker in de grote steden.”

Toeristen

Hoe denkt men erover in die cafés zelf? Eerste Antwerpse halte, rond 17 uur op zaterdagavond: eetcafé Monico, vlak bij het Centraal Station en de Zoo. Zowel het terras als de binnenruimte is opvallend leeg. Voor corona holden hier vaak drie kelners van tafel naar tafel, nu worden de bestellingen genoteerd door één man.



“We lijden onder het gebrek aan toeristen”, zegt de kelner. “En de lokale klanten willen vooral buiten zitten. Maar met dit weer...” Zorgen om ventilatie spelen daarbij een rol. “Maar ook het feit dat de mensen het voorbije anderhalve jaar al genoeg binnen hebben gezeten.” Volgens de kelner draait het eetcafé zo’n derde minder omzet dan voor corona. “En de vaste kosten zijn natuurlijk wel blijven lopen, ook tijdens de lockdowns.”

Eetcafé Monico. Beeld Thomas Nolf

Ietsje verderop ligt volkscafé De Koetsier, in de Statiestraat. Uitbaatster Karima, een fiere vrouw van 53 jaar met veel horeca-ervaring, houdt hier normaliter moederlijk een oogje in het zeil terwijl het overwegend mannelijke publiek pintjes drinkt of achter de speelautomaten staat. Maar veel werk heeft ze niet. Binnen zit niemand; buiten zitten twee mannen aan een tafeltje.

Op de deur hangt een bordje met ‘Geen krediet’. “Ik heb het al vaak meegemaakt dat mensen niet kunnen betalen”, zegt Karima. “Of ze geven wat ze nog kunnen: 20 cent. Veel van mijn klanten zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Je had het hier vroeger moeten zien, bomvol en iedereen aan het dansen. Het is triest. Intussen zijn er wel de kosten van 3.000 euro huur per maand. Maar ik geef de moed niet op.”

Of het wel zin heeft om voor twee klanten open te blijven? “Ik sluit elke avond om 1 uur, want je weet maar nooit: om halfeen kan er toch een groepje binnenkomen.”

Karima, uitbaatster van De Koetsier: 'Ik heb al vaak meegemaakt dat mensen niet kunnen betalen.' Beeld Thomas Nolf

Minder personeel

Twee kilometer verder, nabij de Groenplaats in hartje Antwerpen, ligt De Muze. Het is al meer dan vijftig jaar een iconisch Antwerps café waar onder meer kunstenaar Panamarenko, mode-ontwerpster Ann Salens en dichter Remco Campert stamgasten waren. Het is hier drukker dan in de stationsbuurt: ongeveer de helft van het café is gevuld op zaterdag om 20 uur. “Maar vergis je niet”, zegt een stamgast. “Voor corona zat het hier elke zaterdagavond helemaal vol.”

Aan een tafeltje zit een gezelschap van vier. “Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat we iets binnen gaan drinken”, zegt een van hen. “En alleen maar omdat we nu allemaal volledig gevaccineerd zijn. Vroeger deden we dat minstens één keer per maand. Maar we spelen liever op veilig. Een van ons is risicopatiënt en ik werk in een ziekenhuis. Ik zag de gevolgen van de coronacrisis. Eerlijk, ik hou mijn hart vast. Ik zie jongeren die zich niet aan de regels houden. En staan de tafels op anderhalve meter? Nee toch?”

Kelner van Het Elfde Gebod: 'Gelukkig hebben we niemand van het vaste personeel moeten ontslaan.' Beeld Thomas Nolf

Laatste halte: café Het Elfde Gebod, tegenover de kathedraal. Het interieur staat vol met heiligenbeelden. De beelden zijn duidelijk in de meerderheid tegenover de klanten, die in totaal met dertien zijn. “2019 was een topjaar”, zegt een kelner. “Elke dag vol, met veel toeristen uit alle hoeken van de wereld. We draaiden op zaterdagavond met twaalf man personeel. Nu zijn het er nog zes, maar van het vast personeel hebben we gelukkig niemand moeten ontslaan. We draaien nu zo’n 30 procent van onze omzet voor corona. Ik denk dat het nog twee jaar gaat duren voor het weer normaal is.”

Nico Volckeryck is minder pessimistisch. “Vanaf september verwacht ik echt beterschap, als de grootste corona-miserie achter de rug is en de meeste mensen gevaccineerd zijn. De kerstperiode zal, denken we, echt goed zijn. Want de mensen willen wel terug naar café. Hopelijk kan de horeca tot dan het hoofd boven water houden.”