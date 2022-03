Bye corona, hallo nachtleven: 5 notoire fuifnummers tonen hun feestoutfit

Clubs en cafés draaien weer op volle toeren en daar zijn deze vijf notoire nachtdieren maar wat blij om. Eerst en vooral: een outfit uit de kast vissen.

Kunstenares Charlotte De Cock (34): ‘Ik ga graag feesten als Carlos’

“Mijn mannelijk alter ego is heel cocky én hij is dj. Deze zomer maakt hij zijn debuut op Kamping Kitsch Club, waar hij johnnymuziek gaat draaien. Sylver, Vengaboys, hardcore, noem maar op. Ik heb meerdere alter ego’s en die draaien allemaal. Ik ben een cheerleader aan het creëren en een superirritante lifecoach voor wie ik nog geen naam heb.

“Als Carlos ga ik graag naar de Klimax in Antwerpen, een studentencafé vlak bij mij (Charlotte De Cock draait er deze zaterdagavond als Carlos, red.). Daar voelt hij zich thuis. (lacht) Ik vind het geweldig om me als man op te kleden. Dan draag ik hemden met vrolijke motiefjes en witte sokken. Die horen er echt bij. Net als een snor en bril. Ik weet niet waarom, maar ik wou me altijd graag als man kleden. Carlos staat dan ook lang voor de spiegel. Het moet kloppen hé.

“Als Carlos is het makkelijker om onder de mensen te komen omdat ik dan mezelf niet ben. Wanneer ik zo wegga, val ik nooit uit mijn rol. Soms leidt dat tot vreemde toestanden. Beginnen mensen mij ineens binnen te doen. (lacht) Dan ben ik wel wat geshockeerd, al zie ik de humor ervan in. Het is heel absurd allemaal. Ik geef trouwens ook vaak feestjes bij me thuis, in Chateau Charlotte. Inclusief lasers en een goed soundsysteem. Heel leuk allemaal. En zo moet het.”

Julie Cafmeyer Beeld Rebecca Fertinel

Theatermaakster Julie Cafmeyer (34): ‘Zelf kijk ik ook graag naar een mooi decolleté’

“Ik kan er echt naar uitkijken om te gaan feesten. Je ziet er iedereen in een andere, leukere, ontspannen context. Ook al kon ik een hele tijd niet weggaan, de drang om mensen die ik niet ken aan te spreken bleef heel erg aanwezig. En dus ben ik dat in de sauna gaan opzoeken. Dat werd mijn nieuwe café. (lacht) ­Dan luisterde ik daar een gesprek af en pikte ik erop in.

“Ik kleed me graag op, al zou ik stiekem nog een stapje verder willen gaan. Want eerlijk: ik durf lang niet zoveel als ik zou willen. Maar een mooi decolleté, een transparante stof of een beha die deels zichtbaar is, dat vind ik boeiend. En leuk om zelf naar te kijken. Blazers en kokerrokken, daar hou ik ook erg van. Maar ik draag ook graag jeans die ik combineer met een mooie blazer.

“Ik zag onlangs de expo van Thierry Mugler in Parijs en dacht: we houden ons hier echt nog te hard in. Terwijl dat nergens voor ­nodig is. Maar altijd zijn er wel van die momenten waarop wat ik draag volledig overeenstemt met hoe ik me voel. En dat is geweldig.”

Hakim Chatar Beeld Rebecca Fertinel

Dj Hakim Chatar (32): ‘In het begin ben ik een beetje mensenschuw’

“De afgelopen twee jaar heb ik verschillende moods doorgemaakt. Tijdens de eerste lockdown vond ik de rust nog leuk, maar daarna werd het saai en wilde ik weer mensen entertainen met dj’en en wou ik niets met een avondklok te maken hebben. Al is het wel wennen. Ik moet echt een klik maken en mijn lichaam niet langer klaarmaken om te gaan slapen, maar om de nacht door te doen. (lacht)

“Wanneer ik moet draaien, draag ik meestal een oversized shirtje met een trui en een losse broek. En een jas met een kap voor het moment dat ik binnenkom. Ik ben een beetje mensenschuw in het begin, moet ik toegeven. Tot ik een halfuur op het podium sta, dan kom ik echt los.

“Als ik uitga, is dat in een chique trainingsbroek die ik combineer met een mooi shirt. Ik denk na over mijn outfit, zij het minder dan toen ik wat ­jonger was. Toen probeerde ik echt tien verschillende stukken voor ik vertrok. Vroeger hadden de clubs ook een strenge kledingpolicy, je moest echt ­opgekleed zijn, inclusief een hemd en geklede schoenen. Nu mag je overal dragen wat je wil. Fijn is dat, want ik heb intussen echt mijn stijl gevonden.”

Beeld Rebecca Fertinel

Muzikante Tsar B (28): ‘Ik laat me inspireren door Prince, of Mozart’

“Ik ging altijd al graag uit, maar eerlijk: meteen na covid had ik niet helemaal door dat het nachtleven weer was opengegaan. (lacht) Ik ben wel heel blij voor iedereen, echt waar. Ik kijk er ook naar uit om nog eens naar Kompass Klub te gaan. En ik wil ook nog eens lekker à l’improviste doorzakken op café, want dat is ook fantastisch. Maar niet langer als hobbyist, snap je? Ik zit op dit moment in een leven met veel regelmaat ­omdat ik zo hard aan het werk ben, waardoor ik een beetje de brave versie van mezelf ben geworden. Maar een show spelen en daarna gaan feesten, daar kijk ik echt naar uit.

“Voor mijn looks laat ik me graag inspireren door Prince. Of Mozart. Soms kan dat er heel hard in zitten, soms is het subtiel. Denk aan ­kostuums, parels en hemden met barokke kraagjes. Niet dat ik lang voor de spiegel sta. In twee minuten heb ik mijn make-up klaar en ben ik ­aangekleed. Ik doe gewoon veel dingen snel. Snel, maar met passie.”

Farah El Bastani Beeld Rebecca Fertinel

Styliste Farah El Bastani (32): ‘Mijn stijl is dat ik veel stijlen heb’

“Megablij ben ik dat ik weer kan gaan dansen. Ik ben supersociaal en de afgelopen twee jaar heb ik enkel bij mensen thuis kunnen feesten, en sowieso in beperkte kring. Al moet ik wel toegeven dat ik sinds de lockdown minder de behoefte heb om elk weekend op stap te gaan. De katers zijn ook erger dan twee jaar geleden. (lacht)

“Mensen denken vaak dat ik er als styliste altijd piekfijn bij loop, maar dat is niet zo. Overdag wil ik vooral iets comfortabels aan. Maar als ik wegga, ga ik voor de full look. Noem die gerust eclectisch. Ik ben een kameleon. Soms very girly, soms heel erg into skate. Mijn stijl is dat ik heel veel stijlen heb en niet bang ben om ­dingen te proberen. Ik hou van kleur, veel kleur. En hakken. Altijd. Ik ben de vrouw die aan de bar over het hoofd gezien wordt omdat ze zo klein is.

“Ik ben gek op ensembles, aansluitende broeken en flamboyante topjes. En bijzondere make-up, dan combineer ik roze eyeliner met blauwe mascara. Maar subtiel hé. (lacht)

“’s Morgens sta ik vijf minuten voor de spiegel, maar als ik wegga, ben ik toch wel een uur bezig. Wat ik nooit zou dragen? Synthetische stoffen. Ik dans veel, dus iets waarin ik zweet of begin te stinken… nee, da’s echt niks voor mij.”