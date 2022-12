BXL Central: de Brusselse comeback van boekhandelaar Bart van Aken

‘Het is opmerkelijk hoeveel deugd het doet om opnieuw boeken in de kasten te zetten’, glundert Bart van Aken. Hij beent heen en weer te midden van zijn nieuwe koninkrijk in de gebouwen van platenlabel PIAS in hartje Brussel.

Ruim anderhalf jaar nadat hij in Gent het Paard van Troje verkocht, is Van Aken terug van nooit weggeweest. Zo'n 600 vierkante meter heeft hij ter beschikking. En die is langzaam aan het vollopen met boeken en platen, rondom een pontificaal opgestelde piano, waar artiesten hun ding kunnen doen.

BXL Central, zo heet de nieuwe speeltuin van Van Aken in de wat afgelegen Sint-Laurensstraat. Het moet een hotspot worden vol muziek, boeken, een bar en tal van evenementen.

“Ik voel een kinderlijke spanning. Alles ligt open. Er zal zich wel iets aandienen”, zo liet Van Aken zich in mei 2021 in deze krant ontvallen toen hij zijn befaamde Gentse boekhandel achter zich liet. En jawel, er diende zich iets aan. Sneller dan verwacht zelfs.

“Een paar maanden na mijn verkoop klopte het platenlabel PIAS aan mijn deur. Je moet weten, ik heb zesentwintig jaar geleden een poos voor hen gewerkt. En ze zijn me blijven volgen. “Wil je niet bij ons komen om iets uit de grond te stampen?”, vroegen ze me. Ik hield eerst de boot af, ik wilde nog wat bezinnen. Maar ze bleven aandringen.”

PIAS houdt sinds lang kantoor in de gebouwen van het geklasseerde, voormalige hoofdkwartier van de socialistische krant Le Peuple. Zelf hadden ze wel al ooit geëxperimenteerd met een platenzaak. “Maar dat werkte niet. Wellicht omdat hun specialisatie muziek uitgeven en artiesten begeleiden is.”

Uiteindelijk hapte van Aken toe. “Het was te aanlokkelijk. Ik voel me hier echt goed tussen mensen met dezelfde visie en goesting.”

Roots

“Dit is een terugkeer naar mijn roots”, vervolgt Van Aken. “Ooit ben ik gestart in een platenwinkel, in de legendarische Free Record Shop te Gent, en ook in Leuven verkocht ik platen. Bij het Paard van Troje stond de muziek altijd luid. Klanten merkten wel eens op of het niet wat stiller kon. Hier liggen de kaarten anders: het is een muziekwinkel mét boeken. En we gaan constant op zoek naar kruisbestuivingen tussen beide.”

Van Aken spiegelt zich aan de shop van het nieuwe Stedelijk Museum te Amsterdam. “Daar verbinden ze moeiteloos filosofie en kunst met muziek in hun onderwerpskeuze. Dat wil ik hier ook doen: linken leggen. Ik ben daar ook goed in, mag ik zeggen.”

De verborgen troef – of de kers op de taart, zo u wil – schuilt hier in de kelderruimte. Van Aken troont me mee naar beneden, naar de ‘venue’, een multifunctionele concertzaal voor circa 150 man, op de plek waar vroeger de drukkerij van Le Peuple zich bevond. Die stond zeven jaar op sluimerstand, al gebruikte PIAS ze wel voor showcases van internationale en Belgische sterren.

“Nu gaan we dit op allerlei manieren exploiteren, vooral ook omdat er behoefte is aan nieuwe Brusselse plekken. Hier zullen ook boekvoorstellingen en evenementen georganiseerd worden, minstens tweemaal per maand.”

Wow-effect

De locatie maakt indruk. Maar dat ze toch wat verscholen ligt tussen kantoorgebouwen in een onopvallend straatje, kan een obstakel zijn. Hoe wil Van Aken zijn publiek lokken? “Bij iedereen die hier binnenkomt, valt de mond open. De troef is dus in de eerste plaats de ruimte. Maar de ligging zie ik eerder als een voordeel dan als een hindernis. Een zeer rustige locatie die tot een bezoek uitnodigt. Geografisch zitten we pal in het centrum. Vandaar de naam BXL Central.”

Van Aken benadrukt het meermaals. “Ik voel geen druk”, zegt hij. “Ik wil hier langzaam organisch groeien en niets overhaasten, de mogelijkheden van deze ruimtes verkennen. We doen ook geen spectaculaire opening. Het is prima als onze klanten en publiek deze plek geleidelijk ontdekken.”

Of is hij wat voorzichtiger geworden én wat sturm-und-drang kwijtgeraakt? “Ik ben gewoon twee jaar ouder en heb tijd gehad om wat na te denken”, geeft hij toe. “Ik heb geen enkele behoefte meer om me te bewijzen.”