Buurtbewoners en stad boos over fel oplichtend X-logo op Twitter-kantoor

Kort voor de installatie van het nieuwe logo verklaarde X-eigenaar Elon Musk nog de liefde aan San Francisco. De hoofdstad van de Amerikaanse techindustrie lijdt sterk onder de malaise in die sector en de afname van het toerisme sinds de coronapandemie. “De stad bevindt zich in een doemspiraal met het ene na het andere bedrijf dat vertrekt”, aldus Musk in een bericht op zijn socialemediaplatform. “Je weet pas wie je echte vrienden zijn als het erop aankomt. San Francisco, prachtig San Francisco, al laten anderen je in de steek, wij zullen altijd je vriend zijn.”

Maar die liefde is niet geheel wederzijds, zo blijkt uit de reacties op de installatie van het lichtbaken op het hoofdkantoor van X aan Market Street. Omwonenden waren niet te spreken over het gloeiende, pulserende en flitsende licht dat ineens hun huis inscheen.

“Ik ben helemaal voor coole displays en branding en wat je maar wilt, maar het is gewoon superhelder, het is moeilijk te beschrijven”, aldus Christopher Beale tegen CBS News. Hij plaatste een video van het oplichtende logo op het X-kantoor, die snel viral ging. “Als ik epileptisch zou zijn of gevoelig voor felle lichten en flitsen, zou het volgens mij een groot probleem zou zijn om hier te wonen. Op dit moment is het gewoon irritant.”

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD — Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) 29 juli 2023

“Ik dacht dat het bliksem was en ik was erg in de war. Ik ging naar mijn raam, keek rond en zag niets. Ik dacht dat het misschien een politiesirene was”, zei Patricia Wallinga, een andere buurtbewoner, tegen CBS. “Dit gebouw is grotendeels sociale huur. Er wonen veel ouderen en ik weet zeker dat dit vooral voor hen gevaarlijk is.”

Ook de stad heeft zo haar bedenkingen bij de nieuwe verschijning op het dak van het Twitter-kantoor. X zou geen vergunning hebben aangevraagd voor de plaatsing, terwijl dat wel noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen en om er zeker van te zijn dat de toevoeging niet afdoet aan het “historische karakter van het gebouw”, aldus Patrick Hannan van de plaatselijke bouwinspectie.

De stad is daarom een onderzoek gestart, maar medewerkers van X zouden inspecteurs geen toegang hebben gegeven tot het dak waar het logo op is gemonteerd. Vorige week maandag maakte de politie al een einde aan werkzaamheden om het oude Twitter-logo met een vogeltje van het dak af te halen. Ook die werkzaamheden waren niet aangekondigd en vonden plaats zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, zoals het afzetten van de straat.