Bussen met besmette jongeren van Jongerentravel mogen dan toch naar België vertrekken

Reisorganisatie Jongerentravel laat weten meer dan honderderd besmette jongeren weg te halen uit Spanje. Daarvoor laat het bedrijf twee bussen vertrekken vanuit Spanje. De Mediahuis-kranten schreven al dat die bussen klaarstonden sinds woensdag. Maar er was nog toestemming nodig om via Frans grondgebied te mogen terugrijden.

Die toestemming is intussen gegeven en de bussen zijn vertrokken rond 17 uur op donderdag. Ze moeten wel in één rit doorrijden en de jongeren mogen de voertuigen niet verlaten zolang ze in Frankrijk zijn. Vrijdagvoormiddag komen de jongeren weer aan in ons land, ze zullen zich dan opnieuw moeten laten testen en in quarantaine gaan.

De organisatie liet eerder deze week al weten alle reizen naar Spanje de komende maand te schrappen. Dat wordt nu bevestigd op Instagram. “Met spijt in het hart cancellen wij al onze reizen naar Spanje, Catalonië tijdens de maand juli. De gezondheid van onze jongeren gaat voor.”

De Antwerpse organisatie had volgens de Mediahuis-kranten ongeveer 250 jongeren ter plaatse in de regio Costa Brava. Daar lopen de besmettingen de jongste dagen steeds verder op. “De meeste besmettingen worden geteld op onze feestvakanties daar”, zegt zaakvoerder Katrien Corens. “We hebben alle jongeren verplicht naar een testcentrum gestuurd. We wachten nog op de laatste testresultaten, dus het aantal positieven zal mogelijk verder oplopen.”

Summer Bash

Enkele dagen geleden raakte bekend dat een groep jongeren uit het Waregemse besmet was teruggekeerd van vakantie met Summer Bash. Summer Bash besliste daarop alle reizen naar Spanje on hold te zetten, en om alle jongeren die er nu al op vakantie zijn vroegtijdig terug naar België brengen - net als Jongerentravel.

Het gaat bij Summer Bash om 350 jongeren die een vakantie boekten in een van de uitgaansbestemmingen langs de Costa Brava. “We gaan het deel van hun vakantie dat ze hierdoor missen, vergoeden”, zegt woordvoerder van Summer Bash Jordy S’Jongers.

Steekproeven

Bij een grootschalige testronde eergisteren bleken 13 van de 228 jongeren besmet. Er zijn intussen al extra steekproeven gebeurd, en er kwamen nog eens 11 besmettingen bij. “Die resultaten op zich zijn niet oké, maar we nemen deze beslissing vooral op basis van wat we bij andere organisaties horen. Daar zou tot 80 procent van de jongeren besmet geraakt zijn. We willen geen risico’s nemen. We zijn momenteel de terugkeer van de 350 jongeren aan het organiseren.”

Vanuit België zijn extra bussen vertrokken om de jongeren naar huis te brengen. In afwachting van het vertrek zijn alle excursies in Spanje geannuleerd. Summer Bash vraagt aan de jongeren ook om op de laatste avond niet meer uit te gaan, maar op de kamer te blijven. Bij terugkeer in België moeten de jongeren in quarantaine en zich opnieuw laten testen.