Buschauffeur van dodelijk ongeval op E19 is aangehouden

De 35-jarige Franse chauffeur die zondagmiddag betrokken was bij het dodelijk busongeval op de E19 in Schoten, is aangehouden. Dat bevestigt de advocaat van de man, Boris Reynaerts, bij verschillende media. Volgens Reynaerts kan de man zich “weinig herinneren” van de feiten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.45 uur. Een bus van BlaBlaCar die onderweg was van Parijs naar Amsterdam reed in op een betonnen vangrail. Nadien kantelde het voertuig. Daarbij zijn twee doden gevallen. Er vielen ook tien zwaargewonden. De chauffeur bleek onder invloed van drugs. “Dat werd bevestigd door een positieve speekseltest”, zei Lieselotte Claessens van het parket later op de dag. De man is toen ook opgepakt voor verhoor.

De verdachte was in Frankrijk al gekend voor drugsgerelateerde feiten. Het parket van Antwerpen laat verder weten dat een analyse van de tachograaf van de bus intussen heeft uitgewezen dat de rij- en rusttijden werden gerespecteerd.

Advocaat Boris Reynaerts heeft zich niet verzet tegen de aanhouding.