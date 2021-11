Bus vliegt in brand in Bulgarije:zeker 46 doden, onder wie Belg en meerdere kinderen

Door een ongeluk met een bus in Bulgarije zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 46 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Bulgaarse persbureau BTA, dat het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken citeert. Meerdere kinderen zijn overleden. Volgens de Bulgaarse vice-procureur-generaal Borislav Sarafov gaat het om Noord-Macedonische reizigers. Maar onder de slachtoffers bevond zich, volgens de Noord-Macedonische ambassade in Sofia, ook een Belg. Heel wat slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

De bestuurder kwam volgens de politie direct om het leven, waardoor niemand de deuren van de bus kon openen. Van de zeven gewonden, onder wie een 16-jarig meisje, is bekend dat zij uit het raam zijn geklommen. Ze behoren tot één familie.

Beeld REUTERS

Het ongeval gebeurde omstreeks 02.00 uur op een snelweg nabij het dorp Bosnek, op 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sofia. Volgens het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken was de bus in Skopje geregistreerd en na een weekendtrip vanuit Turkije langs Bulgarije op weg naar Noord-Macedonië. Maar de bus botste tegen een vangrail en kantelde. Volgens de eerste bevindingen waren er ook zo weinig overlevenden omdat de bus vlam vatte.

Het gaat om het zwaarste busongeval in Bulgarije. Minister van Binnenlandse zaken Boyko Rashkov verklaarde dat de identificatie van de slachtoffers moeizaam verloopt, aangezien hun lichamen zwaar verbrand zijn. “Het is een vreselijk, vreselijk beeld. Ik heb nog nooit iets zoals dit gezien”, verklaarde hij ter plaatse aan enkele reporters.

Een politiewagen sluit de weg af op de plaats waar een bus vuur vatte. Beeld REUTERS

Volgens een verantwoordelijke van het busbedrijf reed de verongelukte bus als laatste in colonne met drie andere bussen. De passagierslijsten van de vier bussen moeten helpen bij de identificatie van de slachtoffers, klinkt het in lokale media. In totaal zaten 50 passagiers en twee chauffeurs op de bus, maar het is niet duidelijk of de passagiers van de verschillende bussen onderling hebben gewisseld bij een tussenstop.

Explosie

Volgens eerste berichten wordt onderzocht of de chauffeur in slaap is gevallen. Er zouden geen remsporen zichtbaar zijn op de plaats van het ongeval, klinkt het. De Noord-Macedonische premier Zoran Zaev verklaarde dat hij heeft gesproken met aan van de overlevenden van het ongeval. Die zou verteld hebben dat de passagiers sliepen en gewekt worden door het geluid van een explosie. “Het is een enorme tragedie”, aldus premier Zaev, in een interview op Nova televisie.

Het transportbedrijf zegt nog alle nodige informatie over het voertuig ter beschikking te zullen stellen van het onderzoek.

Gevaarlijke plek

De plek waar het ongeval gebeurde staat bekend om ongelukken, zei de burgemeester van een gemeente in de buurt op de Bulgaarse staatsradio. De Bulgaarse interim-premier Stefan Yanev begaf zich onmiddellijk naar de plek van het ongeluk. “Het is een enorme tragedie”, zei Janew, die zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden van de slachtoffers.