Burn-outs pieken en er zijn meer jobs dan ooit. Waarom vindt de Vlaming de weg naar loopbaanbegeleiding dan niet?

Voor 40 euro kunnen Vlamingen die twijfelen over hun loopbaan een persoonlijk begeleidingstraject volgen. Toch maken hier te weinig mensen gebruik van. ‘Het spijtige is dat twintigers uit de boot vallen’, zegt loopbaancoach Marieke Genard.

Loop je vast in je job? Is je werk te zwaar, of weet je niet welke weg je uit wil? Dan kun je sinds 2013 gebruikmaken van de loopbaancheques van de Vlaamse overheid. Zo’n cheque kost 40 euro en kun je via de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB inruilen voor vier uur professionele begeleiding. De overige 500 euro legt de overheid zelf op. In een reeks gesprekken met een erkende loopbaancoach kom je dan te weten waar je naartoe wil, en hoe je daar geraakt.

“Eens je dat geanalyseerd hebt, kan je de pijnpunten wegwerken”, zegt Marieke Genard, loopbaancoach in Antwerpen. Sinds de coronacrisis organiseert ze haar sessies vaak al wandelend in een stadspark. “Ongeveer de helft van die trajecten monden uit in een zoektocht naar een andere job, maar dat is zeker geen constante. Heel vaak ontdekken mensen net dat veel wél in orde is op hun werkplek.”

Maar hoewel negen op de tien gebruikers tevreden terugblikken op hun begeleiding, blijkt de Vlaming niet echt de weg naar het systeem te vinden. In 2021 maakten 18.353 mensen gebruik van loopbaanbegeleiding. Het voorziene budget, bijna 20 miljoen euro, werd daarmee slechts voor driekwart opgebruikt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij partijgenote en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Pas na zeven jaar

Dat is opmerkelijk, want in 2019 lag het aantal deelnemers nog bijna op 28.000. Bovendien is het aantal openstaande vacatures op de arbeidsmarkt bijzonder groot, wat de keuzevrijheid bevordert. In tijden van burn-outs en coronastress zou je denken dat mensen dan actief op zoek gaan naar een duurzame loopbaan die ze kunnen volhouden.

Behalve de coronacrisis is er nog een belangrijke verklaring voor de terugval. In 2020 voerde de regering-Jambon een besparingsoperatie door. Mocht je tot dan toe na één jaar werkervaring gebruikmaken van de cheques, dan is dat nu pas na zeven jaar. “Heel jammer”, zegt Genard. “Daarmee is een belangrijke doelgroep, de twintigers, uit de boot gevallen. Nu moet het eerst heel hard fout lopen voordat je kunt corrigeren.”

Bothuyne dringt aan op een verlaging van de limiet, tot drie jaar. “Veel mensen stellen kort na hun start op de arbeidsmarkt vast dat ze de verkeerde richting hebben gekozen”, zegt hij. “We mogen hen niet in de kou laten staan.” Zijn partij CD&V wil de loopbaancheques ook inschakelen om zoveel mogelijk van de 120.000 huismannen en – vrouwen in Vlaanderen te activeren. Het parlement schaarde zich hier achter.

Bij de VDAB valt te horen dat de cheques nog onvoldoende bekend zijn bij het grote publiek. Er zullen communicatiecampagnes volgen om die bekendheid op te krikken, klinkt het.