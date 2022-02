Burgers met geweren en katten op de vlucht: Zo ziet dag twee van de Russische inval eruit

Een Oekraïense vrouw keert terug naar haar appartement in Kiev, na een Russische raketaanval in de vroege uurtjes op vrijdag. Beeld Getty Images

De burgemeester van Kiev zegt dat de stad nu een ‘defensieve fase’ ingaat. Burgers worden aangemoedigd om de Russische aanvallers af te weren met molotovcocktails. Ook zijn er 18.000 geweren uitgedeeld onder de burgerbevolking. Beeld AFP

Oekraïense troepen werpen blokkades op in centrum Kiev Beeld AP

Door de aanhoudende luchtaanvallen op Kiev zijn de brokstukken van raketten zelfs op straat te vinden. Beeld EPA

Een Oekraïense tank in de oostelijke stad Kharkiv. Beeld EPA

Talloze Oekraïners zijn op de vlucht. Aan de grens met Polen worden er warme drankjes uitgedeeld aan de mensen. Beeld AP

Ook in de Poolse grensstad zijn er heel wat Oekraïners te vinden, in alle vormen en maten. Beeld AFP

De nachtelijke bombardementen zorgden voor heel wat schade in Kiev. Van deze burgerflat in een buitenwijk blijft weinig over. Beeld AFP

Deze inwoners van Kiev brengen bange uren door in een schuilkelder. Beeld REUTERS

Een moeder en haar dochter aan de Hongaarse grens. Het duo legde al zo’n 300 kilometer af sinds gisteren. Beeld AFP

Video

Er is nog veel onduidelijkheid over de dodelijke slachtoffers die er al gevallen zijn, maar dertien overleden soldaten krijgen momenteel extra aandacht in de media. De soldaten op Slangeneiland, een klein eiland westelijk van de Krim, werden donderdag benaderd door Russische oorlogsschepen. “Geef je over of we openen het vuur”, zo was te horen in gesprekken tussen aanvallers en verdedigers. De Oekraïners besluiten na kort overleg dat ze zich niet zullen overgeven en dat de Russen de pot op kunnen.

Heel wat Oekraïense burgers brachten de eerste oorlogsnacht ondergronds door, onder meer in het metrostation in Kharkiv. “We werden om 5 uur ‘s ochtends wakker door de explosies in de stad”, vertelt Oksana. Volgens CNN-journaliste Clarissa Ward doen de taferelen denken aan de Tweede Wereldoorlog.

Ook deze videobeelden van een man die zijn dochtertje op de bus zet, niet wetende of hij zijn kind ooit nog zal zien, gaan de wereld rond.

Er circuleren ook heel oorlogsbeelden van de gevechten die over heel het land plaatsvinden.