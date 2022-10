Burgermeesterssoap gesprek van de dag in Sint-Truiden: ‘Ik ben trots op deze stad, maar nu voel ik mij beschaamd’

De burgermeesterssoap in Sint-Truiden duurt voort. Na het schandaal rond Veerle Heeren (cd&v) is nu ook haar opvolger Jelle Engelbosch (N-VA) in opspraak geraakt. Nauwelijks een week na zijn voordracht ziet hij af van het ambt.

“Wat zegt die jongen?” Mijn Hollandse accent wreekt zich op de Grote Markt in het Limburgse Sint-Truiden. Het is een zonovergoten herfstmiddag. Aan de tafel op het terras zitten vijf oudere dames. “Dat hij journalist is”, zo vertaalt een van hen. Het veroorzaakt opschudding. Druk gebaren ze van nee. “Loop maar door. Wij hebben niks te vertellen.”

Nochtans is het in Sint-Truiden het gesprek van de dag: de terugtrekking van Jelle Engelbosch als kandidaat-burgemeester. Op de terrassen wordt er druk gediscussieerd. Overal valt zijn naam.

Aanleiding van Engelbosch’ terugtrekking is een onderzoek door Audit Vlaanderen. Het agentschap besloot vorige week dat de aanstaande burgemeester “mogelijk misdrijven heeft gepleegd” bij de aankoop van een perceel. Er zou sprake zijn van misleiding, het bewust negeren van verkoopregels en schriftvervalsing.

Geitenweide

“Ik ben het slachtoffer van sfeerschepping en verdachtmakingen”, zo zei hij daar zelf maandagavond over op de regionale zender TVL. Naar eigen zeggen wilde hij zijn tuin uitbreiden met een geitenweide. De verdenking is echter dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn voorkennis als bestuurder en het perceel (47 are voor 90.000 euro) ver onder de waarde kocht.

Voor het voorlaatste schandaal in de Truiense gemeentepolitiek hoeven we niet ver het verleden in te gaan. Het was namelijk de bedoeling dat Engelbosch Veerle Heeren zou opvolgen. Zij kwam onder meer in opspraak toen ze haar ambt gebruikte om sneller een coronavaccin te krijgen. Ook gaf ze familieleden en kennissen voorrang.

De lokale politiek in Sint-Truiden staat er, met andere woorden, niet al te best op.

“Zakkenvullers zijn het”, wil een van de dames op het terras toch nog even kwijt. “Ze verrijken zichzelf en voor ons doen ze niks.”

Even verderop is de ontvangst wat hartelijker. Fabienne legt juist de ober de laatste stand van zaken uit. (“Néé, Heeren was al opgestapt, Engelbosch is die kale.”) Ik mag gerust even aanschuiven. “Wil je een tasje koffie?”

“Het gaat mij aan het hart”, vertelt Fabienne. “Ik ben trots op deze stad, ben hier geboren en getogen en zal nooit ergens anders heen verhuizen. Het doet mij pijn dat we op deze manier in het nieuws komen. Ik voel mij beschaamd over Sint-Truiden.” Ze wijst naar de radio die binnen aan staat: “Het was net zelfs op de VRT.”

De reeks schandalen die de lokale politiek achtervolgt, hebben Fabienne mismoedig gemaakt: “Zo verbetert er niks. Ik ben bezorgd, en zelfs een beetje gestrest, over hoe het nu verder moet. Dat houdt mij echt bezig. Maar ga het ook maar aan anderen vragen. Iedereen hier kan je vertellen dat we ons schamen.”

“Truienaars zijn trots op hun stad”, zo beaamt Ronnie. Hij rookt op een bankje een sigaret. “Dit is niet bepaald een voorbeeld van goed bestuur. Ze maken er een potje van. Dat zou in een stad van 40.000 inwoners toch beter moeten kunnen.

“Ik lees nu het boek Wanhoop in de Wetstraat van Ivan De Vadder. Dat gaat over de kloof tussen de burgers en de politiek. Wat hier nu gebeurt, is daar een duidelijk voorbeeld van. Juist het lokale niveau moet dicht bij de burger staan. Het is erg kwalijk als mensen het idee hebben dat zoiets zich boven hun hoofden afspeelt.”

Dat idee leeft in ieder geval bij Fabienne: “Voor mij voelt de politiek heel ver weg. Ik weet helemaal niet meer op wie ik zou moeten stemmen. De politici moeten ons meer betrekken. Laat mij maar meepraten. Ik zou veel voor de Truienaars doen.”

“Zal ik trouwens de koffie betalen?”, vraagt ze vervolgens, duidelijk opgeklaard. “Jullie zijn altijd zo gierig, toch?” Zo levert mijn accent deze middag ook nog wat op.