Burgerbeweging Ringland luidt de alarmbel: ‘De overkapping van de Antwerpse ring verloopt te traag’

Vijf jaar geleden sloten de Antwerpse actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal een historisch akkoord met de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur over de Oosterweelverbinding. In dit ‘Toekomstverbond’ beloofde de overheid een maximale overkapping van de Ring. Als blijk van goede wil trok ze al een eerste schijf 1,25 miljard euro uit voor een aantal leefbaarheidsprojecten op en rond de ring, waaronder enkele overkappingen en fietsbruggen.

Maar waar blijft de rest? Burgerbeweging Ringland luidt de alarmbel, omdat het volgens haar oorverdovend stil blijft vanuit de Vlaamse regering. “Tot op vandaag is nog maar 1,6 kilometer aan overkapping vergund, op een totaaltraject van 12,2 kilometer. Dat is ruim onvoldoende”, zegt Ringland-boegbeeld Peter Vermeulen. “Zeker als je weet dat een aantal dichtbevolkte wijken in Antwerpen, zoals in Deurne en in Borgerhout, snakken naar openbare ruimte en groen.”

Aanslepen tot 2030

Vorig jaar gaf de Vlaamse regering aan Oosterweelbouwheer Lantis de opdracht om te onderzoeken of de resterende stukken overkapt kunnen worden. Dit studiewerk zou ten laatste in april klaar moeten zijn. “Maar je kan zoveel mooie plannen maken als je wilt: als de investeringen niet volgen, dan zal er weinig gebeuren”, zegt Pol Van Steenvoort, de voorzitter van Ringland. “Wij stellen vast dat dit een verloren legislatuur dreigt te worden.”

De burgerbeweging eist dat de resterende overkappingen meteen worden meegenomen in de bestaande bouwplannen van Oosterweel. De uitvoering daarvan zal sowieso al tot 2030 aanslepen. Anders dreigt het hele leefbaarheidsproject op de lange baan te worden geschoven. Bovendien dreigt een aanpak in verschillende fases onnodige kosten en extra jaren van verkeersoverlast met zich mee te brengen. Vermeulen: “Als je overkapt, doe het dan ineens goed.”

De actiegroepen rond Oosterweel staan onder druk nu de PFOS-crisis vragen oproept over de gezondheidsimpact van het bouwproject. Drukkingsgroepen hebben via een procedure bij de Raad van State de grondwerken stilgelegd. Toch zou het bijzonder jammer zijn om nu op te geven, zegt Vermeulen van Ringland. “De parken die op de Antwerpse ring komen, worden echt fantastisch. Wij staan hier nog altijd 200 procent achter.”

Ringland hoopt nu op “een signaal dat vertrouwen wekt” van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), toch als zij het Toekomstverbond uit 2017 in leven wil houden. Maar zij houdt voorlopig de boot af. “We zullen bekijken wat kan”, klinkt het op haar kabinet.