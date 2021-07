Burgemeester van Voeren: ‘Het lijkt erop dat het waterpeil stelselmatig aan het dalen is’

In Moelingen was de situatie gisteren kritiek. Wat is de huidige stand van zaken?

Gaens: “Ik kom net uit een laatste sneloverleg met alle betrokken partijen, en het lijkt erop dat de rivier Berwijn gelukkig weer stelselmatig aan het dalen is. De meeste straten zijn opnieuw watervrij, wat de civiele bescherming en de brandweer toelaat om te beginnen met het leegpompen van kelders. Straks komt ook het leger nog op mijn vraag om mee te ondersteunen.

“We blijven zeker waakzaam voor verdere wateroverlast, maar de huidige voorspellingen wijzen erop dat het waterpeil van de Berwijn langzaam zal dalen en dat die trend zal aanhouden. Pas tegen zaterdag zal de situatie helemaal normaliseren, maar het grootste gevaar lijkt dus geweken.”

Beeld BELGA

Hoe schat u de schade op dit moment in? Is er, zoals in sommige Waalse gebieden, sprake van menselijk leed?

“Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Gisteren hebben we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij op basis van het waterdebiet een inschatting gemaakt. Waar de 75 kubieke meter per seconde (m³/s) werd overstegen, is gekozen voor een evacuatie. Het gaat dan over 140 woningen, waar de schade zich ook effectief heeft voorgedaan.”

Heeft u dit al ooit meegemaakt?

“Persoonlijk heb ik de Berwijn al een keer uit zijn oevers weten treden in 2018, maar dit is toch nog een gradatie erger. En ik vrees dat we dit door de klimaatopwarming nog vaker zullen meemaken.”

Welke stappen onderneemt u op dat vlak als gemeente?

“Daar zetten we nu al erg sterk op in. Er lopen verschillende projecten om zowel de adaptatie als mitigatie aan klimaatopwarming te verwezenlijken. Voornamelijk gaat het dan over ingrepen om het waterbergend vermogen van valleien te verhogen. Wat betreft de vallei van de Berwijn, hebben we echter een beperkte impact omdat die zich voornamelijk in Wallonië bevindt.

“In 2022 beginnen er werken om de Berwijn op sommige plekken te verdiepen en te verbreden, zodat een piekdebiet van 45 m³/s mogelijk is in plaats van 30 m³/s. Dat plan zit al twee jaar in de voorbereidingsfase, jammer genoeg komen we vandaag te laat. Ik heb al gevraagd aan de minister (Zuhal Demir van N-VA, MIM) om daar nu de hoogste prioriteit aan te geven. Zij is deze ochtend even ter plaatse geweest, dat apprecieer ik heel erg.”