Burgemeester van Sint-Laureins redt pony uit zwembad: ‘Ik liet het beest rustig worden in mijn armen’

Een weekendje Ardennen is voor burgervader Franki Van de Moere (Samen) helemaal anders uitgedraaid. Toen hij zaterdagochtend vroeg was opgestaan om de reis aan te vatten, kon hij zijn ogen niet geloven bij het open doen van de rolluiken. Een pony van de aanpalende weide was in de loop van de nacht ontsnapt en in het zwembad terechtgekomen. Het hoofd van het beest lag op de overkapping te rusten, na verwoede mislukte ontsnappingspogingen.

Van de Moere belde zijn zoon op om een handje toe te steken en ook de brandweer werd verwittigd. Hij wachtte echter niet om zelf al de handen uit de mouwen te steken. “In de werkplaats naast mijn privé liggen bekistingspanelen. Aan de ene kant zijn die glad, maar aan de achterkant bevinden zich dwarse spijlen, die als het ware een ladder kunnen vormen. Door die schuin in het zwembad te laten zakken werd een opstap gecreëerd. Eens de pony in mijn armen rustig was geworden in het water, konden we hem naar die opstap leiden en hem onder lichte dwang het paneel doen opstappen. Niet veel later liep hij gelukkig alweer te grazen in de weide.”

De vakantie richting de Ardennen ging niet meer door, dat zou te veel avontuur zijn voor één weekend.