Burgemeester van Kiev poseert trots bij neergehaalde Russische ‘mirakelraket’

Poetin heeft in het verleden de peperdure hypersonische raketten (naar verluidt zouden ze minstens 7 miljoen euro per stuk kosten) geprezen als een wonderwapen dat niet door luchtafweer kon worden neergehaald. De Oekraïners en Amerikanen zeggen dat het met het Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingssysteem op 4 mei toch is gelukt om de raket boven Kiev te onderscheppen. Het zou gaan om een raket die was afgevuurd door een MiG-31K-gevechtsvliegtuig.

De Kinzjal, wat Russisch is voor dolk, is lastig uit de lucht te schieten omdat die extreem hoog en snel kan vliegen. De raketten zouden een bereik van 2.000 kilometer hebben, tien keer de snelheid van het geluid halen en kunnen quasi niet gedetecteerd worden door radarinstallaties. De MiG-31K is speciaal aangepast om het wapen te kunnen afvuren.

De raketten worden in ieder geval sinds maart gebruikt door Rusland om bijvoorbeeld Oekraïense brandstofopslagplaatsen aan te vallen. Het neerhalen van de hypersonische raket betekent dan ook een groot militair succes voor Oekraïne. “Ik feliciteer het Oekraïense volk”, schreef een Oekraïense generaal op Telegram. “We hebben de ‘ongeëvenaarde’ Kinzjal neergeschoten.”

De brokstukken van de hypersonische raket liggen naar verluidt opgeslagen in een instituut in de hoofdstad waar ze worden onderzocht. Alle restanten hebben hetzelfde nummer en dezelfde identificatietekens. Daarom konden ze allemaal worden geïdentificeerd als fragmenten van de ‘Dolk’.

Voor de experten zijn de onderdelen volkomen nieuw - aangezien ze nog nooit een Kinzjal zo gedetailleerd hebben kunnen onderzoeken. Het ontrafelen van deze geheimen kan Oekraïne helpen de hypersonische raketten nog vaker uit de lucht te schieten.

Ook burgemeester Vitali Klitschko van Kiev is opgelucht dat de raket is onderschept. Hij bevestigde dat het de eerste maal is dat hij zo’n raket heeft gezien. “De Kinzjal kan 8.000 km/u halen”, zei de burgemeester aan Bild. “De raket, het superwapen van Poetin, vormde een bedreiging voor de hele wereld en de Oekraïense bevolking. Dankzij de Patriot hebben we nu kunnen laten zien wat er mogelijk is met moderne verdedigingssystemen.”

Oekraïne ontving zeker twee Patriot-luchtafweersystemen, een uit de VS en een uit Duitsland. Het mobiele systeem, een van ‘s werelds meest geavanceerde luchtafweersystemen, kan worden gebruikt om vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten onschadelijk te maken.