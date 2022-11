Burgemeester Staden Francesco Vanderjeugd in nauwe schoentjes door vastgoeddeals

Francesco Vanderjeugd, die enkele jaren nog kandidaat-voorzitter van Open Vld was, zit in nauwe schoentjes. Als burgemeester is hij onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke planning. Die bevoegdheid leverde Vanderjeugd informatie op die hij gebruikte om flink winst te maken in enkele vastgoeddeals. Dat schrijft Audit Vlaanderen, de bestuurswaakhond van de Vlaamse regering, na een onderzoek naar de bewuste transacties.

Al enkele weken geleden raakte bekend dat Vanderjeugd onder verscherpt toezicht werd gezet, maar pas nu komen de details van het rapport naar buiten. Volgens de Krant van West-Vlaanderen handelde de burgemeester met voorkennis en plaatste hij zich in een positie van partijdigheid en belangenvermenging. Het rapport onderzocht drie verkopen waar Vanderjeugd in totaal 463.000 euro meerwaarde mee boekte.

Het gaat onder meer om een pand dat Vanderjeugd zelf aankocht nadat de stad eerder al zelf een mogelijke aankoop onderzocht had. Het pand werd later toegevoegd aan een al lopend project, waarbij de omgeving flink opgewaardeerd werd, waardoor het pand evident met winst verkocht kon worden.

De burgemeester zelf zegt dat hij altijd “in eer en geweten” gehandeld heeft. “Ik heb nooit mijn macht misbruikt om mezelf te verrijken, ik heb een kans gezien en ze gegrepen. Ik ben altijd ondernemer geweest en ik heb ook hier ondernomen. Mijn mandaat mag me toch niet in de weg staan om te ondernemen? Dat zou een schending zijn van het gelijkheidsprincipe.”

Een schijn van partijdigheid is nog geen zekerheid, klinkt het verder. Ook van oneerlijke voorkennis is volgens Vanderjeugd geen sprake. “Ik heb enkel de kennis gebruikt die beschikbaar is voor elke burger van Staden. Iedereen kan die informatie opvragen. En op het moment dat de finale beslissingen werden genomen, had ik geen enkel belang meer in die dossiers.”

Vanderjeugd is de zoveelste in een lange reeks lokale politici die in opspraak komen vanwege dubieuze vastgoeddeals. Een rode draad is dat het erg vaak gaat om burgemeesters of schepenen Ruimtelijke Ordening die door hun dossierkennis weten met welk vastgoed er een stevige winst geboekt kan worden. Recent kwam in Sint-Truiden Jelle Engelbosch (N-VA) onder vuur te liggen voor mogelijke belangenvermenging. Hij zag daardoor de burgemeesterssjerp aan zich voorbijgaan.