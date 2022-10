Burgemeester Jabbeke verzet zich tegen komst tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers: ‘Dit is te veel’

Om het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers aan te pakken, besliste het kabinet gisteren om humanitaire noodopvang te creëren in Jabbeke in West-Vlaanderen en Glons in Luik. Dat meldde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v), maar zij krijgt nu al tegenkanting van partijgenoot Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke.

“We hebben hier al toegestaan dat er naast de politiekazerne een terugkeercentrum komt, en dan krijg ik een paar maanden later een asielcentrum als geschenk”, zegt Casteleyn in De Ochtend bij Radio 1. “Dat kan toch niet? Ik heb niets tegen die mensen, maar vind het wel een probleem dat afspraken niet worden nagekomen. We zouden meewerken aan dat centrum, in ruil voor het kunnen kopen van de gebouwen van de Civiele Bescherming. De afspraak was dat het terugkeercentrum voldoende was voor Jabbeke. Afspraken zijn afspraken, dat is heel simpel.”

Van de bijna 1.200 noodopvangplaatsen zullen er 150 à 250 in Jabbeke komen, op een site van de Regie der Gebouwen. “Maar dat is op een bedrijventerrein”, zegt Casteleyn. “Dat is niet voorzien op residentieel verblijf. Ik weet niet of het wel wettelijk is dat die mensen daar naartoe komen. Bovendien ligt het vlak naast de autostrade, dus die mensen kunnen niet eens te voet ergens naartoe.”

Nochtans is de nood hoog. Door de opvangcrisis slapen de laatste weken ook minderjarigen en gezinnen met kinderen op straat.

“Natuurlijk is zo’n centrum beter dan op straat slapen, maar waarom moet dat precies in Jabbeke zijn?” Volgens Casteleyn is er elders in Vlaanderen meer plaats voor zo’n centrum. “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik doe mijn deel al. Dit is te veel, we moeten die taart verdelen. Ik heb begrip voor mijn partijgenoot Nicole de Moor, maar ze moet gemaakte afspraken naleven.”

Urgentie

Staatssecretaris De Moor besefte gisteren dat deze twee noodopvanglocaties de opvangcrisis niet volledig zal oplossen. “Dit is echt basisopvang - bed, bad en brood - om kwetsbare mensen niet op straat te laten staan”, zei ze. “Er zijn engagementen, maar we zijn er nog lang niet. Mensen hebben nog steeds niet allemaal een plaats. Ik blijf op de urgentie wijzen binnen de regering.”

Morgen zal De Moor ook structurele maatregelen voorleggen op de ministerraad. Zo wil ze een wetswijziging om opvang los te koppelen van het verkrijgen van een bevel tot het grondgebied te verlaten. Dat betekent dat verzoekers die een finale asielbeslissing krijgen, de opvang moeten verlaten. Zo wordt de opvang voorbehouden voor personen in asielprocedure en niet langer voor personen in andere procedures, zoals een regularisatieaanvraag.