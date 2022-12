Burgemeester De Wever verbiedt opening nieuwe boksclub Jamal Ben Saddik in Deurne: ‘Te groot gevaar voor openbare orde’

Maandag 2 januari zou de nieuwe fitnessclub van Jamal Ben Saddik in de Cruyslei in het district Deurne moeten openen, maar dat was buiten de burgemeester gerekend. “De burgemeester heeft bezwaar aangetekend tegen de opening van Vinci Club”, laat Ben Saddik zelf weten.

De Wever beziet de sportschool als een te groot gevaar voor de openbare orde in de straat. Dat komt niet uit het niets, want Ben Saddik en zijn familie werden de afgelopen maanden al verschillende keren het doelwit van geweldsincidenten, waarvan sommigen verband hielden met het drugsmilieu. Zo lieten onbekenden twee weken geleden nog zwaar vuurwerk ontploffen bij het pand in de Cruyslei en lieten ze een boodschap achter in graffiti: ‘Dood JBS Dede Dief’.

Ben Saddik stapt naar de rechtbank. “Volgende week beslist de rechtbank over ons verzet tegen deze onterechte maatregel. Nadien hopen we van start te kunnen gaan.”

Aanslag na aanslag

De tekst ‘Dede Dief’ werd al eerder onder gelijkaardige omstandigheden aangetroffen op een woning in het Antwerpse. Dat gebeurde in augustus op een pand in de Lange Beeldekensstraat, tijdens een aanslag waarbij de daders ook een achttal kogels op de woning afvuurden.

De ouderlijke woning van Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat, waar hij zelf al jaren niet meer woont, werd tijdens de zomermaanden meerdere keren als doelwit uitgekozen voor aanslagen. Maar daar bleef het niet bij. Ook het restaurant ‘Poké Bowl Place’ aan de Stenenbrug, wat door zijn familie uitgebaat wordt, kreeg het zwaar te verduren.

Enkele andere beschietingen, waaronder in Borsbeek en Deurne, konden ook aan zijn familie gelinkt worden, hoewel destijds de daders meer geïnteresseerd leken te zijn in één van zijn broers. Die zou betrokken zijn geweest in een ruzie omtrent een lading cocaïne die verdwenen was.