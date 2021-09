Buitenlandse lof voor Club Brugge na stuntzege tegen Leipzig: ‘Brugge tovert in Champions League’

Bekijk hier nog eens de hoogtepunten

Kicker: ‘Kans op 2-2 kwam er nooit’

“Leipzig kreeg een nare verrassing van Club Brugge”, zegt het Duitse Kicker. “De Duitse club staat nu met de rug tegen de muur. Brugge begon moedig en doelgericht, terwijl het offensief niet liep bij de thuisploeg. De mannen van Clement waren nu eenmaal beter en alerter. Er zat ook meer structuur in de ploeg. De 1-2 aan de rust was dan ook logisch. Na de pauze was er meer inzet bij Leipzig. Club had het lastig en koos voor massaal verdedigen. Maar Leipzig botste keer op keer op een bos verdedigers. Uiteindelijk bleef de thuisploeg ondanks eenrichtingsvoetbal in de tweede helft met lege handen achter. Een échte kans op de gelijkmaker kwam er nooit.”

Bild: ‘Leipzig ligt er bijna uit’

Nog in Duitsland gaat bij Bild de focus op de verliezende thuisploeg. Volgens Bild mag Leipzig de ambitie om (minstens) derde te worden al stilaan opbergen. “Leipzig ligt er bijna uit!”, klopt de Duitse krant. “Tegen Club Brugge zag het er defensief niet goed uit - ze hebben nu eenmaal een verdediging van niet-koninklijke klasse. Toen Rits scoorde, kantelde de hele wedstrijd in het voordeel van Brugge. Er is veel verbeeldingskracht nodig om Leipzig in deze Groep des Doods te zien overleven.”

MARCA: ‘Brugge tovert in de Champions League’

Dat Club Brugge niet naar de Champions League is gekomen om zomaar wat mee te lopen, weten ze bij de Spaanse krant MARCA. “Met zo’n loting was het makkelijk om de moed te laten zakken, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Club Brugge staat tweede in groep A tegen alle verwachtingen in. De ploeg van Philippe Clement mag dromen, ook al is het nog een eind te gaan.”

MARCA loofde in eerste instantie Nkunku, die met 4 goals in 2 wedstrijden één van de revelaties van deze Champions League is. “Maar het geweldige spel van de Fransman bleef zonder gevolg en dat kwam door een sterk en solide acterend Brugge. Nog voor de rust werd de situatie gekeerd met dank aan Vanaken, na de pauze gingen de Belgen vol voor drie punten en trokken ze een moeilijk te doorbreken muur op. Drie gouden punten.”

AS: ‘Ongelofelijk dat Vanaken nog in Brugge speelt’

“Degene die a priori tot de Assepoester van de groep en de laatste plaats veroordeeld was, heeft nu vier punten en droomt van meer”, schrijft het Spaanse AS. “Een verhaal van een nachtmerrie dat een sprookje aan het worden is. Vanaken was de hoofdrolspeler in de twee Brugse goals. Het is ongelofelijk dat een speler met zoveel kwaliteit en die met zo'n gemak kansen creëert nog bij Club Brugge speelt. Dankzij deze overwinning mag Club Brugge dromen.”

L’Équipe: ‘90 overtuigende minuten tegen PSG waren geen toeval’

Uiteraard werd ook in Frankrijk gekeken naar wat Club kon presteren op het veld van Leipzig, zeker na het gelijkspel tegen PSG zien onze zuiderburen blauw-zwart niet echt meer als het kneusje in de groep. “Ze waren een beetje Klein Duimpje in de Groep des Doods, maar met een nieuwe overwinning heeft de Belgische ploeg toch al twee mooie prestaties neergelegd.”

Volgens L’Équipe mag Brugge dromen. “Die 90 heel overtuigende minuten tegen PSG waren geen toeval. Nkunk - niet te stoppen dit seizoen - zette Leipzig nog op een 1-0-voorsprong, maar daarna keerden de Belgen alles om. Met dank aan die vier punten is het geloof in kwalificatie voor de achtste finales zelfs een klein beetje terecht.”