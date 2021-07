Buitenlandse invloed bij ‘Brits’ voetbalracisme: ‘Vijandelijke mogendheden willen onrust zaaien’

Er bestaan steeds meer aanwijzingen dat het grootste deel van de uitingen van onlineracisme aan het adres van zwarte Engelse voetballers niet uit Engeland zelf komt. Het racisme op sociale media na de verloren finale van het EK heeft afgelopen dagen voor commotie gezorgd.

De drie zwarte spelers die in de EK-finale een strafschop hadden gemist – Bukayo Saka, Marcus Rashford en Jadon Sancho – kregen na de wedstrijd via hun sociale media-accounts te maken met racistische emoji’s en verwensingen. Het zorgde in binnen- en buitenland voor een grote discussie over racisme op het eiland. De Engelse bondscoach Gareth Southgate beweerde maandag dat het merendeel van de racistische beledigingen tegenover zijn spelers van buitenlandse makelij lijkt.

Een onderzoek van de Centre for Identifying Digital Hate onder betrokken Instagram-accounts wees ook in die richting. Van de 105 onderzochte accounts waren er 59 buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd, en slechts vijf er binnen. Bij 33 was de plaats van herkomst onduidelijk, 9 waren reeds verwijderd. Rakib Eshan, voorzitter van de antiracismegroepering Don’t Divide Us, suggereerde de betrokkenheid van vijandelijke mogendheden die onrust willen veroorzaken op het eiland.

De bevindingen sluiten aan bij eerdere ervaringen. Tegenover persbureau Reuters liet de Premier League dinsdag weten dat 70 procent van de racistische beledigingen aan het adres van zwarte spelers in de Engelse competitie doorgaans uit het buitenland komt. Volgens Sanjay Bhandari, voorzitter van de pressiegroep Kick It Out, is hier sprake van een ‘wereldwijd probleem’. Als populairste voetbalcompetitie ter wereld heeft de Premier League er het meest last van.

Uit een andere analyse is naar voren gekomen dat van de 585.000 tweets die tijdens de groepswedstrijden naar Engelse spelers zijn gestuurd 44 racistisch waren, wat neerkomt op 0.0075%. De Britse politie is met een onderzoek bezig naar racistische uitingen op sociale media die op het eiland zelf begaan zijn. Een makelaar uit Manchester en een voetbalcoach uit Worcestershire zijn inmiddels verhoord op verdenking van onlineracisme. Beiden beweren dat hun account was gehackt.

Protesten tegen racisme

Premier Boris Johnson heeft dinsdag gesproken met vertegenwoordigers van de techreuzen, maar het is niet bekend of het onderhoud veel heeft opgeleverd. Er is veel kritiek op de lakse houding van onder meer Twitter, Instagram en Facebook. Zo zijn ze niet bereid om IP-adressen vrij te geven van racistische gebruikers. In het Verenigd Koninkrijk gaan steeds meer geluiden op om anoniem gebruik van sociale media aan banden te leggen. Een onlinepetitie daarvoor heeft al 600.000 handtekeningen opgeleverd.

Dat het vervolgen van buitenlandse haatzaaiers mogelijk is, bleek onlangs in Singapore. Daar kreeg de 19-jarige Derek Ng een voorwaardelijke celstraf van negen maanden opgelegd wegens het sturen van beledigingen en een doodsbedreiging naar Brighton-aanvaller Neal Maupay. Het was voor het eerst dat de Premier League een buitenlandse voetbalfan veroordeeld wist te krijgen wegens het online verspreiden van haat.

In Manchester is de muurschildering van Marcus Rashford veranderd in een schrijn. Nadat de Manchester United-aanvaller een strafschop had gemist had iemand met de woorden ‘shite’ en ‘bastard’ Rashfords gezicht beklad. De woorden werden snel bedekt en inmiddels is de hele muur versierd met bloemen, hartjes en steunbetuigingen. Rashford, die zijn excuses had aangeboden voor zijn misser, zei zeer ontroerd te zijn.

De 23-jarige speler kreeg eerder dit jaar een koninklijke onderscheiding voor zijn hulp aan arme kinderen. Hij had Boris Johnson ertoe gedwongen gratis schoolmaaltijden te verstrekken. Zijn teamgenoot Tyrone MIngs is ook in een strijd verwikkeld met de regering. Hij had eerder deze week uitgehaald naar minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Deze had bij aanvang van het EK gezegd dat het knielen van de Engelse spelers voor wedstrijden ‘symboolpolitiek’ is. Volgens Mings heeft de bewindsvrouw daarmee het ‘vuurtje opgestookt’.